Konak Belediyesi tarafından önemli bir organizasyona imza atıldı. Çocuklarda çevre bilinci ve doğa sevgisini artırmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapan Konak Belediyesi, Henkel ve İhtiyaç Haritası iş birliğiyle yürütülen “İz Bırak Projesi” kapsamında düzenlenen Tohum Topu Etkinliği, Aziziye Semt Merkezi’nde düzenlendi.

Hem öğrendi hem üretti!

Etkinlik çerçevesinde çocuklar; toprak, kil ve tohumları bir araya getirdi ve kendi tohum toplarını hazırladı. Eğitici ve eğlenceli anların yaşandığı etkinlik çerçevesinde minikler, sürdürülebilir yaşam konusunda bilgi edindi. Ayrıca, doğayla iç içe vakit geçirme fırsatını da bulmuş oldu.

Hazırlanan tohum topları daha sonra yeşil alanlara bırakılarak doğayla kavuştu. Böylece çocuklar hem üretmenin hem de çevreye katkı sağlamanın mutluluğunu yaşamış oldu.

“Daha yeşil bir Konak”

Konak Belediyesi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, küçük ellerin hazırladığı tohum toplarının daha yeşil bir Konak ve daha yaşanabilir bir dünya umuduyla toprağa bırakıldığı belirtildi.

Konak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ayrıca çocukların doğa sevgisini güçlendiren ve çevre farkındalığını artıran sosyal projelerin sürdürüleceği ifade edildi.