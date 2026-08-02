İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir genelinde etkisini sürdüren yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgârın yangın tehlikesini önemli ölçüde artırdığına vurgu yaptı. Belediye tarafından gerçekleştirilen açıklamada, özellikle yaz aylarında meydana gelen olumsuz hava koşullarının yangınların kısa sürede büyümesine sebep olabileceği ifade edildi.

Bir haftada 566 yangına müdahale!

İzmir İtfaiyesi ekiplerinin son bir haftada yoğun mesai gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 566 yangın olmak üzere toplam 810 olaya müdahale edildiği belirtildi. Ekiplerin İzmir genelinde 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı belirtilirken, yangınlara en kısa sürede müdahale edebilmek için çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edildi.

"En etkili yolu önlem almaktır"

Belediye, yangınların önüne geçilmesinde vatandaşların duyarlılığının büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, en etkili mücadelenin yangın çıkmadan önce gerekli tedbirlerin alınması olduğunu ifade etti.

Yapılan açıklamada, doğaya gelişi güzel bırakılan sigara izmaritleri, söndürülmeden bırakılan mangal közleri ve küçük kıvılcımların geniş alanlarda büyük yangınlara sebep olabileceği ifade edildi.

112 çağrısı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, duman veya yangının fark edilmesi durumunda zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması çağrısını yineledi.

