Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Konak’ta yerel yönetim, özellikle son dönemde uygulamaya koyduğu projelerle kadınların ve annelerin günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

"Kadın dostu belediyecilik" anlayışıyla hareket eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçedeki annelerin hem sosyal hayata katılımını destekliyor hem de üzerlerindeki ağır sorumlulukları paylaşacak uygulamaları hayata geçiriyor.

Çocuklarını emanet edebiliyorlar

Belediyenin en çok talep gören hizmetlerinden biri olan "Mutlu Çocuklar Oyun Evleri", 10 ayrı merkezde 3-5 yaş arası minikleri ağırlıyor.

Ücretsiz olarak sunulan bu hizmet, yalnızca çocukların gelişimine katkı sağlamakla kalmıyor; annelere de kendilerine vakit ayırma veya çalışma hayatına atılma şansı sağlıyor.

Birçok Konaklı anne, çocuklarını güvenle bu merkezlere emanet ettikten sonra belediyenin meslek kurslarına giderek ev ekonomisine katkı sağlamaya başladı.

"Annelerin omuzlarındaki yük hafifleyecek"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bir kadın ve bir anne olarak, kadınların yaşadığı zorlukları, fırsat eşitsizliklerini, güçlü durma çabasını aynı pencereden görebiliyorum.

Konak’ta göreve geldiğimiz ilk gün, artık Konak’ın bir kadın başkanı var ve bu kentte kadınlar daha görünür olacak, annelerin omuzlarındaki yük hafifleyecek, dedik.

Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’yle başladığımız desteğimizi dayanışmayla da güçlendirerek çok daha geniş alanlara yaydık. Kadınları, anneleri güçlendiren çalışmalarımız artarak, işlevselleşerek devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Hoş Geldin Bebek"

Konak’ta yeni çocuk sahibi olan aileler, "Hoş Geldin Bebek" projesiyle karşılanıyor. Yeni doğan bir bebeğin günlük ihtiyaçlarını kapsayan özel paketler annelere ulaştırılırken, aynı zamanda emzirme eğitimi gibi önemli konularda da uzman desteği veriliyor.

El emeği kermesler ile para kazanıyorlar

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi için ilçenin farklı noktalarında kurulan el emeği kermesleri, üreten annelerin en büyük güç kaynağı haline geldi.

Özellikle özel günlerde kurulan stantlar sayesinde kadınlar, kendi elleriyle hazırladıkları ürünleri kazanca dönüştürebiliyor.

Psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleri de veriliyor

Yalnızca fiziksel değil, ruhsal sağlık da belediyenin gündeminde. Yeni yapılan Kadın Danışma Merkezi ve Psikososyal Destek Merkezi, özellikle ergenlik döneminde çocuğu olan veya çeşitli ailevi sorunlar yaşayan annelerin başvuru yeri oldu.