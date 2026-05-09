Son Mühür / Osman Günden - Trendyol Süper Lig'in final haftasında Hesap. com Antalyaspor'u kendi sahasında 4-2'lik skorla mağlup eden Galatasaray, tarihi bir başarıya imza atarak üst üste 4. kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Toplamda 26. kez Türkiye'nin en büyüğü olan sarı-kırmızılı camia, bu zaferle başarısını perçinlerken şampiyonluğun yankıları İzmir’de büyük bir coşkuyla karşılandı. İzmirli Galatasaraylılar, takımlarının bu tarihi başarısını kutlamak için maç bittiği gibi sokaklara akın etti.

İzmir sokaklarında sarı-kırmızı gece

Kutlamaların merkezi haline gelen Konak Meydanı ve Kordonboyu, taraftarların katılımıyla sarı-kırmızı renklere büründü. Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk tezahüratlarıyla caddeleri doluştu. Şehir genelinde uzun araç konvoyları oluşurken, taraftarlar pencerelerinden sarkıttıkları bayraklarla görsel bir şölen oluşturdu. Coşku dolu kalabalığa eşlik eden aralıksız korna sesleri ve ellerde dalgalanan aslan figürlü bayraklar, İzmir Konak'ta unutulmaz bir şampiyonluk atmosferi oluşturdu.