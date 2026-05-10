Son Mühür/ Merve Turan- Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen Engelsiz Festival, ikinci gününde Sunal Tülbentçi Parkı'ndaki etkinliklerle devam etti. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da katılarak Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile birlikte stantları ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Nazlıaka’ya, Başkan Çiçek tarafından Menderes’in yerel simgesi olan nazar boncuğu hediye edildi.

Sahnede sanat ve söyleşi bir aradaydı

Festivalin ikinci gün akışı DJ performansı ve saz dinletisiyle hareketlendi. Tüm Engelliler Federasyonu sanatçısı Serhat Başıbüyük’ün ardından sahne alan Emir Ali, piyano resitaliyle izleyicilerden büyük alkış topladı. Etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşide ise Aylin Nazlıaka, "engelli kadının toplumdaki yeri" konusuna dikkat çekti. Günün sonunda İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu bir konser verirken, Birgül İmbatesen de Anneler Günü’ne dair bir konuşma gerçekleştirdi.

Belediyeden engellilere yönelik somut adımlar

Belediye Başkanı İlkay Çiçek, görev süresi boyunca hayata geçirdikleri projeleri paylaştı. Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi’ni açtıklarını belirten Çiçek, bugüne kadar 27 akülü ve 10 manuel tekerlekli sandalye bağışladıklarını açıkladı. Ayrıca akülü sandalye tamir desteği verdiklerini ve tüm tesisleri engelli erişimine uygun hale getirdiklerini vurguladı. Çiçek, "Menderes’te kimseyi ayrıştırmıyoruz, hepimiz biriz" diyerek festivali geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

"Annelerin beş dakikası bile yoktu"

Aylin Nazlıaka ise konuşmasında yerel yönetimin sosyal belediyecilik anlayışını takdir etti. Özellikle engelli annelerinin çocuklarını güvenle bırakabileceği alanlara ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Nazlıaka, Engelsiz Çocuk Evi’nin bu açıdan hayati bir önem taşıdığını belirtti. Rant yerine halka hizmet odaklı tesislerin kurulmasının önemine değinen Nazlıaka, engellerin halkın gücüyle aşılacağını ifade ederek Başkan Çiçek’i tebrik etti.

