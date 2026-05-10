Trendyol Süper Lig'de elde edilen zaferin ardından İzmir’in ikonik noktaları olan Gündoğdu ve Cumhuriyet Meydanı, binlerce sarı-kırmızılı taraftarla doldu. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte evlerinden ve bulundukları mekanlardan meydanlara koşan Galatasaray sevdalıları, caddeleri adeta bir bayram yerine çevirdi. Coşkunun zirve yaptığı kutlamalarda, meşaleler yakıldı ve şampiyonluk marşları söylendi. İzmir semaları sarı ve kırmızı renklere büründü.

Fenerbahçeli taraftar da katıldı

Gündoğdu ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki şampiyonluk kutlamalarında en çok dikkat çeken an, Fenerbahçe forması giyen bir vatandaşın Galatasaray bayrağı sallayarak taraftarlara eşlik etmesi oldu. Sporun birleştirici gücünü simgeleyen o anlar, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan ve yorumlanan görseller arasına girdi.

Kutlamaların devamında kentin ana arterlerinde kilometrelerce uzunlukta araç konvoyları oluştu. Galatasaray taraftarları, pencerelerden sarkıttıkları sarı-kırmızı bayraklar ve eşlik eden korna sesleriyle şampiyonluk coşkusunu kentin dört bir yanına taşıdı. İzmir sokaklarında oluşan bu hareketlilik, hem görsel bir şölen sundu hem de kulüp tarihindeki yerini alan unutulmaz kutlamalardan biri olarak kayıtlara geçti.