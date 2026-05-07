İzmir’in Konak ilçesinde çocuklara yönelik önemli bir organizasyona imza atıldı. Düzenlenen ilkokullar arası futbol turnuvası büyük heyecana sahne olurken, 33 okuldan toplam 396 öğrencinin katılım gösterdi.

Spor desteği!

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi” çerçevesinde gerçekleştirilen organizasyon, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve spora teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Turnuvanın; İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildiği ifade edildi.

33 okuldan yüzlerce öğrenci!

Konak İlkokullar Arası Futbol Turnuvası’na ilçede bulunan 33 farklı ilkokuldan toplam 396 öğrenci katılım gösterdi.

Şampiyon Kocatepe İlkokulu!

Büyük heyecana sahne olan müsabakalar sonucunda dereceye giren okullar da netleşti.

Turnuvada üçüncülüğü, Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu elde ederken takım, üçüncülük maçında İsmetpaşa İlkokulu takımını 5-0'lık skorla geçti.

Final karşılaşmasında ise Kocatepe İlkokulu ile Gaziosmanpaşa İlkokulu kozlarını paylaştı. Rakibini 3-0 mağlup eden Kocatepe İlkokulu turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

“Sporla birlikte hayat becerileri elde ediyorlar”

Konak Kaymakamı Ediz Sürücü, çocukların spor sayesinde yalnızca fiziksel değil sosyal gelişim açısından da önemli kazanımlara ulaştığını söyledi.

