Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in simgelerinden Bergama Vapuru, bu kez şehre değer katan gençler için hareket etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikte, kentin dört bir yanında sosyal sorumluluk projelerine destek veren gönüllüler körfez havası eşliğinde bir araya geldi.

Körfezde gençlik buluşması

Genç İzmir projesiyle bir araya gelen gönüllüler, tarihi Bergama Vapuru’nda gerçekleşen özel bir programla günün stresinden uzaklaştı.

Gün batımı manzarası eşliğinde yapılan bu buluşma; "Mahallede Dayanışma Var", "Kitap Köprüsü", "Elim Sende" ve "Sağlık Gönüllüleri" gibi projelerde sahada ter döken gençleri aynı masada bir araya getirdi.

Farklı alanlarda çalışsalar da hedefleri aynı olan gençler, vapur turu boyunca hem tecrübelerini paylaştı hem de yeni dostlukların kapısını araladı.

Katılım belgeleri verildi

Etkinliğin asıl amacı, yıl boyunca karşılık beklemeden çalışan emek veren gençleri desteklemekti. Yalnızca bir gezi değil, aynı zamanda bir motivasyon buluşması özelliği taşıyan programda keyifli vakitler yaşandı.

Özellikle 18 hafta boyunca mahalle mahalle gezerek dayanışmayı arttıran "Mahallede Dayanışma Var" projesinin gönüllüleri için o akşamın başka bir önemi vardı. Projeyi başarıyla bitiren gençlere, sundukları katkılardan dolayı katılım belgeleri verildi.