SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Adliyesi'nde emeklilik ve tayinler nedeniyle yaşanan katip açığını gidermek amacıyla 'BAM' üzerinden önemli bir adım atıldı. Adalet Komisyonu’nun talebi ve Adalet Bakanlığı’nın onayıyla, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nden 23 zabıt katibi, İzmir Adliyesi’nde 6 ay süreyle geçici olarak görevlendirildi.

Bakanlık Talebe Olumlu Yanıt Verdi

İzmir Adliyesi'nde son dönemde emekli olan personelin yanı sıra farklı illere tayini çıkan katiplerin ardından kadro sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. İş yükünün aksamaması ve yargı hizmetlerinin hız kesmeden devam etmesi için İzmir Adalet Komisyonu, Bölge Adliye Mahkemesi’nden personel desteği için Adalet Bakanlığı'ndan talepte bulundu. Adalet Bakanlığı’na iletilen bu talep, yapılan incelemelerin ardından olumlu karşılandı. Bu kapsamda, isimleri belirlenen 23 katibin 6 ay boyunca İzmir Adliyesi bünyesinde geçici olarak mesai yapmasına karar verildi.

Mahkemeler ve Savcılıklarda Görevlendirildi

Geçici görevlendirmeyle gelen personelin bir kısmı mahkemelerde görev alırken, bir kısmı da savcılık kalemlerindeki iş yükünü omuzlamak üzere ilgili birimlerde göreve başladı. Bu hamleyle birlikte, adliyedeki dosya yoğunluğunun azaltılması ve vatandaşların işlemlerinin daha hızlı sonuçlandırılması hedefleniyor.

Bakanlık Personel Alımını Duyurmuştu

Öte yandan, geçici görevlendirmelerle sağlanan bu kısa vadeli çözümün yanı sıra, Adalet Bakanlığı'ndan personel alımlarına ilişkin duyuru yapılmıştı. Bakanlık, adliyelerdeki personel ihtiyacını kalıcı olarak çözmek adına yakın zamanda yeni personel alımı yapması bekleniyor. Yeni alımların gerçekleşmesiyle birlikte İzmir ve diğer illerdeki kadro eksikliklerinin tamamen giderilmesi ve yargı teşkilatının daha dinamik bir yapıya kavuşturulması bekleniyor.