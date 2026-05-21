21 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. İzmir’in Konak ilçesinde bulunan tescilli kültür varlığının korunma alanı resmen belirlenmiş oldu. Kültür Mahallesi’nde yer alan ve Maliye Hazinesi mülkiyetindeki tarihi yapı için yeni koruma düzenlemeleri yürürlüğe girdi.

Konak ilçesi Kültür Mahallesi’nde yer alan, tapuda 1204 ada 36 parselde kayıtlı taşınmazın korunma alanına ilişkin kararı, İzmir Koruma Bölge Kurulu aldı.

Kurul tarafından alınan son karar çerçevesinde, tarihi yapının çevresindeki alanın koordinatları ve sınırları belirlenerek “korunma alanı” olarak ilan edildi.

Karar çerçevesinde korunma alanı içerisinde kalan taşınmazların tapu kayıtlarına “korunma alanıdır” şerhi konulacak. Ayrıca bölgeye ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin de ilgili kurumlara iletileceği ifade edildi.

Yeni düzenlemenin ardından korunma alanı içerisinde yapılacak uygulamalara yönelik kurallar da kesinleştirildi.

Bu çerçevede, basit onarım kapsamındaki işlemler için ilgili KUDEB’den izin alınacak. Basit onarım dışında kalan tüm inşai ve fiziki müdahaleler ise Koruma Bölge Kurulu’nun onayına gerekecek.