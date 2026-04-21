Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Güzelbahçe ilçesi bu yıl 23 Nisan’ı Ayşe Mayda Spor Tesisleri’nde kurulan özel bir programla karşılamaya hazırlanıyor.





Belediye çocuklar için her şeyi düşünmüş desek yeridir. eski usul geleneksel oyunlardan tutun da modern spor aktivitelerine kadar ne ararsanız var. Şişme oyun parkurları kurulacak yüz boyama stantları açılacak ve hatta futbol turnuvası son zamanların gözdesi pickleball bile çocukları bekliyor olacak. Ama bu sene bir fark var.

Müzik yok ama dayanışma var

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın sözleri aslında her şeyi özetliyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan o feci olayların acısı hala taze. Başkan Günay, "İçimiz yanıyor bir yanımız hala çok buruk" diyor ama ekliyor çocukların o masum heyecanını da söndürmemek lazım. İşte tam da bu dengeyi tutturmak için kutlamaların müziksiz yapılmasına karar verildi. Amaç eğlenceden ziyade çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda el ele vererek bu günü hatırlaması.

Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar sürecek

Programın akışı sabahın erken saatlerinde 09.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlayacak. Hemen ardından stadyumdaki resmi törene geçilecek. Tabii 23 Nisan’ın olmazsa olmazı koltuk devri de unutulmamış başkanlık koltuğuna bu kez Hamdi Dalan İlköğretim’den Esila Çam oturacak. Saat 12.30’da ise Ayşe Mayda Tesisleri’ndeki asıl eğlence başlıyor. Gün biterken saat 20.00’de yapılacak Egemenlik Yürüyüşü ile bu anlamlı güne nokta konulacak.

