Son Mühür- İzmir genelinde bugün duyurulan 22 planlı elektrik kesintisinin yarattığı hareketlilik sürerken, Konak ilçesinde yaşanan plansız bir kesinti bölge sakinlerini ve evden çalışan insanları zor durumda bıraktı. Planlı kesinti listesinde bulunmayan ani gelişmeyle birlikte vatandaş elektriksiz kaldı.

Beklenmedik anda geldi! Ekipler bölgeye yönlendirildi

İzmir genelinde elektrik dağıtım şirketinin daha önce duyurduğu planlı kesintiler vatandaşlar tarafından takip edilirken, Konak'ta aniden meydana gelen elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiledi. Henüz arızanın kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmamış olması, bölge sakinlerinin tepkisine yol açarken; konuyla ilgili alınan bilgilere göre arıza kaynaklı bir kesinti olduğu ve ekiplerin bölgeye yönlendirildiği aktarıldı.

Vatandaş durumdan oldukça rahatsız!

Kesinti nedeniyle bilgisayarlarını kullanamayan, internet erişimi kesilen ve işlerini yetiştirmekte güçlük çeken vatandaşlar, yaşanan durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.