Küresel piyasalarda esen ters rüzgarlar, ekonomi gündeminin ilk sırasına yerleşen altın fiyatlarında kırmızı ibrenin baskın hale gelmesine neden oldu. Haftayı kayıpla kapatan değerli metal, yeni günün ilk işlem saatlerinde de düşüş eğilimini sürdürerek yatırımcısında endişe yarattı. Analistler ve piyasa uzmanları, fiyattaki bu sert geri çekilmenin küresel finans merkezlerinden gelen veri akışlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade ediyor. İşte finans dünyasını hareketlendiren gelişmeler ve altındaki değer kaybının perde arkası...

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Değerli metalin üzerindeki baskıyı artıran en önemli unsur, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere küresel ölçekteki büyük merkez bankalarının faiz politikalarından kaynaklanıyor. Enflasyonun dünya genelinde hedeflenen seviyelere tam olarak çekilememesi, piyasalardaki faiz indirimi beklentilerini çok daha ileri tarihlere öteledi. Faiz getirisi bulunmayan bir varlık olan altın, faiz oranlarının yüksek seyredeceği algısıyla birlikte cazibesini tahvil gibi risksiz alternatiflere kaptırmaya başladı.

Diğer yandan ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki gücünü gösteren dolar endeksinin (DXY) yükselmesi, ters korelasyon nedeniyle altın fiyatlarını doğrudan aşağı çekiyor. Uluslararası piyasada dolar üzerinden fiyatlanan ons altın, doların değer kazanmasıyla diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha maliyetli hale geliyor ve bu durum fiziksel talebi daraltıyor. Dünyanın en büyük altın tüketicilerinden olan Hindistan gibi ülkelerdeki vergi düzenlemeleri ile ithalat kısıtlamaları da küresel talep dengesini bozarak düşüşü destekleyen bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Orta Doğu'daki lojistik hatlarda yaşanan gerilimlerin brent petrol fiyatlarını tırmandırması ve maliyet enflasyonunu körüklemesi de merkez bankalarının sıkı para politikasından taviz vermesini zorlaştırıyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA HANGİ KRİTİK ÜÇ GÜN UYARISI GELDİ?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu hafta küresel piyasalarda yönü belirleyecek çok kritik gelişmelerin peş peşe yaşanacağını belirterek yatırımcıları ani kararlar almamaları konusunda uyardı. Özellikle çarşamba, perşembe ve cuma günlerine dikkat çeken Memiş, bu süreçte piyasalarda sert dalgalanmaların görülebileceğini ifade etti. Hafta ortasında açıklanacak olan ABD enflasyon verilerinin (TÜFE) küresel piyasalarda çok büyük bir kırılma yaratabileceği belirtiliyor.

Perşembe günü ise gözler merkez bankalarının faiz kararlarına çevrilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı kararlar ile Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar, döviz kurları ve finans piyasalarının geleceği açısından yön belirleyici olacak. Haftanın son işlem gününde ise Almanya'nın açıklayacağı enflasyon rakamları takip edilecek. Uzmanlar, bu yoğun veri takviminin altın, gümüş ve döviz piyasalarında yüksek oynaklığa neden olabileceğini aktarıyor.

8 HAZİRAN GRAM ALTIN VE ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Yeni haftaya değer kayıplarıyla başlayan iç ve dış piyasada, yaşanan geri çekilmenin ardından güncel rakamlar netleşti. Yapılan son işlemlere göre yurt içinde gram altın fiyatı 6.393,19 Türk Lirası seviyesine geriledi. Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın fiyatı ise 4.316,33 Dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Altının önümüzdeki dönemde izleyeceği grafik, büyük ölçüde ABD'den gelecek istihdam verilerine ve Fed'in sıkı para politikasındaki duruşuna bağlı kalacak.