İnternet kullanıcıları, "Barella kimdir, hangi mevkide oynuyor, kariyerinde hangi takımlarda forma giydi" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte İtalyan futbolunun kilit ismi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

Modern futbolun en yetenekli iki yönlü orta saha oyuncuları arasında yer alan Nicolo Barella, hem kulüp düzeyinde hem de milli takım formasıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Inter Milan ile olan sözleşmesini uzun vadeli olarak yenileyen başarılı futbolcu, yüksek oyun zekası ve sahadaki bitmek bilmeyen enerjisiyle teknik direktörlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sporseverlerin yakından takip ettiği yıldız ismin futbola başladığı dönemden bugüne kadar uzanan başarı dolu hikayesi, futbol dünyasındaki ağırlığını her geçen gün artırıyor.

NICOLO BARELLA KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

İtalyan futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Nicolo Barella, 7 Şubat 1997 tarihinde İtalya'nın Sardinya bölgesinde yer alan Cagliari kentinde dünyaya gözlerini açtı. Bugün 29 yaşında olan başarılı futbolcu, merkez orta saha pozisyonundaki çok yönlü oyunuyla tanınıyor. Hem savunma güvenliğini sağlayan hem de hücum hatlarına dinamizm katan tarzıyla modern orta saha profilinin en net örneklerinden birini sergiliyor.

BARELLA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI VE FUTBOL KARİYERİNE NEREDE BAŞLADI?

Futbol dünyasına adımını memleketinin köklü kulübü Cagliari Calcio altyapısında atan Nicolo Barella, 2006 yılından 2015 yılına kadar bu kulübün akademisinde eğitim aldı. Serie A'daki ilk profesyonel karşılaşmasına 4 Mayis 2015 tarihinde Parma karşısında çıkan genç yetenek, maçın 68. dakikasında oyuna dahil olarak profesyonel kariyerini başlattı. Gelişimini sürdürmesi amacıyla 2016 yılının ocak ayında Serie B ekiplerinden Como'ya kiralanan oyuncu, burada düzenli forma şansı bularak tecrübe kazandı.

Sardinya ekibine geri döndükten sonra takımın liderliğini üstlenen Barella, Serie A'daki ilk profesyonel golünü 17 Eylül 2017 tarihinde SPAL filelerine gönderdi. Cagliari formasıyla sergilediği bu istikrarlı yükseliş, İtalya'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti ve oyuncu 2019 yılında Inter Milan'a kiralık olarak geçiş yaptı. Gösterdiği yüksek performansın ardından Inter, 2020 yılında oyuncunun bonservisini alarak renklerine bağladı. Kulübün simge isimlerinden biri haline gelen Barella, takımıyla olan bağını 2029 yılına kadar uzatan sözleşmeye imza attı.

NICOLO BARELLA'NIN İTALYA MİLLİ TAKIMI KARİYERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Milli takımın alt yaş kategorilerinde de istikrarlı bir grafik çizen Nicolo Barella, İtalya 19 yaş altı takımıyla katıldığı 2016 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik kürsüsüne çıktı. Ardından 2017 yılında düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda üçüncülük sevinci yaşayan kadroda yer aldı. İtalya 21 yaş altı takımıyla ilk maçına 1 Eylül 2017'de İspanya karşısında çıkan futbolcu, kısa sürede A Milli Takım radarına girdi.

Dönemin teknik direktörü Gian Piero Ventura tarafından Ekim 2017'de 2018 Dünya Kupası elemeleri kadrosuna dahil edilen Barella, A milli formayı ilk kez 10 Ekim 2018 tarihinde Roberto Mancini yönetiminde Ukrayna ile oynanan dostluk maçında giydi. Ülkesi adına ilk golünü ise 23 Mart 2019 tarihinde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Finlandiya ağlarına göndererek takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.