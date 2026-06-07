Son Mühür/ Osman Günden- Çeşme Fener Burnu semaları, bugün hem duygu dolu bir anma törenine hem de çocuklara umut olan güzel bir dayanışmaya sahne oldu. 2017 yılında erken yaşta hayata gözlerini yuman Ali İridere’nin anısı, çocuk onkolojisi hastaları yararına düzenlenen muhteşem bir uçurtma şenliğiyle gökyüzüne taşındı. Çeşme Belediyesi’nin desteği, İzmir Çeşme Metropolis Lions Kulübü ve İzmir Kültürpark Lions Kulübü’nün organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, yüzlerce uçurtma kanserle savaşan çocuklar için havalandı. Sahil rengarenk oldu.

Acı bir kaybın anısı iyiliğe dönüştü

Geçmiş yıllarda da benzer etkinlikler düzenleyen Lions kulüpleri, bu kez anlamlı bir karara imza attı. Şeniz ve Önder İridere çiftinin kaybettiği oğulları Ali İridere'nin adını bu şenliğe verdi. Evlatlarının isminin bu şekilde yaşatılmasından büyük gurur duyan İridere ailesi de Fener Burnu'ndaki şenlik alanında hazır bulundu. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, küçük Ali'nin anısına özel olarak tasarlanan uçurtmalar gökyüzünü kapladı.

Ege Üniversitesi Hastanesi’ne can suyu

Bu şenlik sadece çocukları eğlendirmekle kalmadı, aynı zamanda tedavi gören minikler için büyük bir mali desteğe dönüştü. Etkinlik alanında satışa sunulan özel uçurtmalardan ve organizasyondan elde edilen tüm gelir, Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü’nde tedavi gören çocukların ihtiyaçları için kullanılacak. Gökyüzünde süzülen her uçurtma, hastane odasında şifa bekleyen bir çocuğa umut ışığı oldu. Yarışmalar ve eğlenceli aktiviteler ise güne damga vurdu.

"Uçurtmalarla birlikte umutlarımız da yükseliyor"

İzmir Çeşme Metropolis Lions Kulübü Yeni Dönem Başkanı İlknur Gümüş ile İzmir Kültürpark Lions Kulübü Dönem Başkanı Pınar Melli, yaptıkları ortak açıklamada organizasyonun derin anlamına dikkat çekti. Şenliğin sıradan bir eğlence olmadığının altını çizen başkanlar, şu ifadeleri kullandı:

"Ali İridere’nin adını yaşatırken, tedavi süreci devam eden minik dostlarımızın hayatına dokunabilmek bizim için kelimelerle tarif edilemez bir mutluluk. Uçurtmaların gökyüzünde özgürce süzülmesi, aslında dayanışmamızın ve yarınlara olan umudumuzun yükselmesini simgeliyor. Bir çocuğun hayatına dokunmak, geleceğe bırakılacak en değerli mirastır. Bize destek veren Çeşme Belediyesi’ne ve tüm bağışçılarımıza minnettarız."

