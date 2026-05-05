İzmir'in en zengin iş adamları sıralamasında bankacılıktan denizciliğe, enerjiden biyoteknolojiye uzanan geniş bir yelpaze göze çarpıyor. Şehrin ticari kültürü ve uluslararası bağlantıları bu çeşitliliğin ana kaynağı.

İzmir'in en zengin iş adamları arasında zirve kimde?

Forbes verilerine göre İzmir doğumlu en zengin isim Hüsnü Özyeğin. 1945 yılında İzmir'de dünyaya gelen Özyeğin, Robert Koleji'nin ardından Oregon State University'de inşaat mühendisliği okudu, MBA derecesini Harvard Business School'dan aldı. 1987'de kurduğu Finansbank'ı dokuz ülkede 200'ü aşkın şubeye ulaşan bir bankaya dönüştürdü. Yatırımları bugün Fiba ve Fina Holding çatısı altında yönetiliyor.

Forbes'un memleket sıralamalarında Özyeğin'in serveti 3 milyar dolar civarında gösterildi. Yani İzmir'in en zengin iş adamları listesinde ilk sırada uzun süredir o yer alıyor.

Arkas ailesi ve İzmir'in en zengin iş adamları içindeki yeri

İzmir denilince akla gelen ikinci büyük servet odağı Arkas. Köklü Levanten ailesi denizcilik ve lojistikte dev bir yapı kurdu. Forbes'un memleket bazlı listesinde Bernard, Diane ve Claire Arcas her biri yaklaşık 800 milyon dolarlık servetle İzmir doğumlu olarak kaydedildi.

Lucien Arkas hem holdingin yönetiminde hem de Ege'nin önde gelen ortaklı yatırımlarında kilit isim.

ENDA ortaklığı: Ege'nin görünmez serveti

İzmir'in en zengin iş adamları sadece tek başlarına değil, ortak şirketlerle de büyük servet havuzları oluşturuyor. ENDA Enerji Holding bunun en bilinen örneği. Hüsnü Özyeğin, Lucien Arkas, Cem Bakioğlu, Rona Yırcalı, Samim Sivri ve Muharrem Hilmi Kayhan gibi 150'den fazla iş insanının ortak olduğu ENDA, yenilenebilir kaynaklar üzerine kurulu 10 santrale sahip.

Bu ortaklık, şehrin servet birikiminin sadece tek tek ailelerle değil, kolektif yatırımlarla da büyüdüğünü gösteriyor.

Osman Kibar ve dünyaya açılan İzmirli servet

Yurt dışına açılan İzmirli iş adamlarının başında Osman Kibar geliyor. İzmir doğumlu ve Robert Koleji mezunu Kibar, San Diego merkezli biyoteknoloji şirketi Samumed'in kurucusu ve CEO'su olarak biliniyor. Forbes'un En Zengin 100 Türk listesinde Kibar 2,8 milyar dolarlık servetiyle yer aldı.

Kibar'ın hikâyesi biraz daha sıra dışı bir yerde duruyor. Çünkü serveti geleneksel sanayi değil, yaşlanma karşıtı tıp ve ileri biyoteknoloji üzerine kurulu.

Forbes 2026 listesinde İzmirli iş adamları

Forbes'un Mart 2026 verilerinde Türkiye'nin en zengin ismi 5,2 milyar dolarla yine Murat Ülker; ardından 4,9 milyar dolarla Cemil Kazancı ve 3,7 milyar dolarla Erman Ilıcak geliyor. İlk üçte İzmirli isim olmasa da Hüsnü Özyeğin sıralamada üst sıralarda kalıyor. Forbes'a göre Türkiye'nin en zengin ili açık ara İstanbul; ardından Ankara ve Adana var.