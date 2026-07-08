Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığına büyük katılım. İzmir Mardinliler federasyonundan 278 kişi partilerinden istifa ederek MHP’ye katıldı. Katılım töreninde konuşan İl Başkanı Veysel Şahin, “Bugün burada sadece bir rozet takma programında değil bir gönül buluşmasındayız. Bugün burada Mardin’in kadim irfanıyla, İzmir’in kardeşlik ruhunu aynı sofrada, aynı yürekte, aynı ülküde buluşturuyoruz. Vatanımız bir, bayrağımız bir, milletimiz bir, devletimiz bir; dinimiz bir duamız bir. Terörsüz Türkiye; Türk ile Kürt arasına nifak sokmak isteyenlerin oyununu bozmak demektir. Terörsüz Türkiye; bin yıllık kardeşliğimizin üzerine kirli hesap yapanlara karşı milletimizin tek yürek olması demektir. Bize yüreğini veren omuz veren kardeşlerimi” kutluyorum dedi. İzmir Mardinliler Federasyonunda MHP’ye katılım programı düzenlendi. Programda 278 kişi MHP’ne geçerken, federasyona bağlı birçok derneğin ve vakfın yöneticileri törende hazır bulundu. İzmir Mardinliler Federasyonu (İMAF) Genel Başkanı Beşir Tunç, MHP’ye katılım töreni açılış konuşmasında, “Bugün son derece mutlu olduğum önemli bir gün. Federasyonumuza bağlı birçok kurumdan üyelerimiz büyük bir adım atarak, MHP’ne katılıyor. Biz Sayın Bilge Lider Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye Hedefi”ni duyar duymaz Sayın İl Başkanı Veysel Şahin ile birlikte çalışmalara başladık. Veysel Başkanın bize ve kardeşliğimize verdiği önem bizim için çok kıymetlidir. Bugün burada atılan adım Büyük Türkiye adımıdır. Hepimiz kardeşiz, biriz, birlikteyiz. MHP bu birliğin teminatıdır dedi. İMAF’ın Konak İlçesindeki Genel Merkez binasında yapılan rozet törenine çok sayıda Mardinli Üye katıldı. Salona sığmayan kalabalık programı dışarıdan izlemek zorunda kaldı.

"Fitne çarkı kırılmıştır"

Törende konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Bugün burada kardeşlerimizle omuz omuza gönül gönüle olmamız, Bölücülükten nemalananların, terörden beslenenlerin fitne çarkını kırmış, birlikte ne kadar güçlü olduğumuz bütün Türkiye’ye göstermiştir!” dedi. Mardin’deki toplumsal yapı ile ilgili de konuşan İl Başkanı Şahin, Bugün burada sadece bir rozet takma programında değil bir gönül buluşmasındayız. Bugün burada Mardin’in kadim irfanıyla, İzmir’in kardeşlik ruhunu aynı sofrada, aynı yürekte, aynı ülküde buluşturuyoruz. Mardin; taşına tarih sinmiş, sokağına medeniyet işlemiş, ezanıyla, duasıyla, kardeşliğiyle bu milletin ortak hafızasında çok özel yeri olan bir şehrimizdir. Mardin demek; Türk’ün, Kürt’ün, Arap’ın, asırlardır aynı göğün altında, aynı vatan sevgisiyle yaşaması demektir. Mardin demek; ayrılığa değil birliğe, fitneye değil muhabbete, kavgaya değil kardeşliğe şahitlik etmiş kadim bir şehir demektir.” İfadelerini kullandı.

Bin yıllık kardeşlik

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen İl Başkanı Şahin, “Biz, bu ülkenin insanlarını kökenine, mezhebine, memleketine göre ayıranlardan olmadık. Mardinli de bizimdir, Erzurumlu da bizimdir, Diyarbakırlı da bizimdir, İzmirli de bizimdir. Bizim için bu aziz vatanın her evladı aynı bayrağın gölgesinde kardeştir. Bugün Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefi de işte bu kardeşlik hukukunun devlet aklıyla yeniden tahkim edilmesidir. Terörsüz Türkiye, yalnızca silahların susması değildir. Terörsüz Türkiye; anaların ağlamaması, evlatların toprağa düşmemesi, kardeşin kardeşe kuşkuyla bakmaması demektir. Terörsüz Türkiye; Türk ile Kürt arasına nifak sokmak isteyenlerin oyununu bozmak demektir. Terörsüz Türkiye; bin yıllık kardeşliğimizin üzerine kirli hesap yapanlara karşı milletimizin tek yürek olması demektir.” dedi

Kirli hesaplar bozuldu

Genel Başkan Bahçeli’nin başlattığı Terörsüz Türkiye Hedefinin birçok şer odağının ve siyasi hesap yapanların palanlarını bozduğunu da sözlerine ekleyen Şahin, “Elbette bu hedeften rahatsız olanlar vardır. Çünkü yıllardır bu kavga düzeninden menfaatlenenlerin menfaatleri bozulmuştur. Milletimizin acısından siyaset devşirenler, anaların gözyaşından hesap yapanlar, ayrışmayı sermaye haline getirenler bugün kendilerini yenilmiş hissetmektedir. İşte bu yenilginin verdiği hırsla, hınçla, öfkeyle ve garezle ihanet iddialarına sarılıyorlar. Süreci baltalamaya, kardeşliği gölgelemeye, milletimizin önüne çıkan tarihi fırsatı zehirlemeye çalışıyorlar. Ama biz biliyoruz ki; bu millet fitneden büyüktür. Kardeşliğimiz onların öfkesinden büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onların kirli hesaplarından daha büyüktür. Bizim durduğumuz yer bellidir. Biz, şehitlerimizin emanetine sahip çıkan, gazilerimizin hatırasını incitmeyen, devletin bekasını milletin birliğiyle beraber gören bir anlayışın temsilcileriyiz. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi’ne katılan kardeşlerimizin her biri, sadece bir partiye üye olmuyor. Aynı zamanda büyük Türk milletinin birliğine, kardeşliğine, huzuruna ve geleceğine sahip çıkıyor. Bugün aramıza katılan bütün kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Safınız belli, yolunuz açık, niyetiniz hayırlı olsun. Biz İzmir’desokak sokak, mahalle mahalle, dernek dernek, federasyon federasyon kardeşlik hukukunu anlatmaya devam edeceğiz. Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda diyerek Genel Başkanımızın gösterdiği hedefe hep birlikte yürüyeceğiz”