Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan oturumunun gündem dışı bölümünde söz alarak, inşa sürecinde olan Konak Belediyesi’nin son durumu ile ilgili konuşan AK Partili Emrah Erol, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Emrah Erol: Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi gereken para gecikmiş durumdadır

Konak Belediyesi’nin inşaat halinde olan yeni binasıyla ilgili konuşan AK Partili Emrah Erol, özellikle inşa sürecinde ilçe belediyesinin gereken katkıyı koyduğunu ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 300 milyona yakın ödemeyi yapmadığını vurgulayan AK Partili Emrah Erol, “Konak Belediye binasının inşaatı sürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi gereken para gecikmiş durumdadır.

Ben Konak Belediye binasının, kentin kalbinde olması açısından çok önemli buluyorum. Ancak müteahhittin şöyle bir serzenişi oldu, ‘Büyükşehir’den almamız gereken 300 milyonluk ödemeyi alamıyorum, inşaat durabilir ve muhatap bulamıyoruz’ bundan dolayı bir sitemde bulundu bize, ama ben bizim bütçesel bir sıkıntımız olmadığını biliyorum” dedi.

“Çok hızlı reaksiyon almamız gerekiyor”

Öte yandan, Yeşildere’deki EXPO alanının adının değiştiği açıklayan ve bu alana çok önem verdiklerini savunan AK Partili Erol, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“EXPO alanı ile ilgili bize bir yanıt verildi ancak şöyle bir değişiklik olmuş yeni adı ‘Meles Rekreasyon Alanı’ olmuş. Biz buraya çok önem veriyoruz, olursa ilçemiz Konak açısından çok güzel olacağını söylemiştik. Burayla ilgili çok hızlı bir reaksiyon alırsak Konak için çok hayırlı olacağını düşünüyorum”