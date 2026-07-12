Çağatay Güç'ün yerine CHP İzmir İl Başkanı olarak atanan Utku Gümrükçü, pazar günü düzenlediği program çerçevesinde İnsanlığa Hizmet İçin Varız Derneği'ne ziyarette bulundu. Dernek Başkanı Özgür Mihyaz ve yönetimi tarafından konuk edilen Gümrükçü'ye, Konak Belediye Başkan Vekili ve Konak Belediye Meclis Üyesi Erhan Kahraman ile Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Ezgi Aktaş da eşlik etmiş oldu.

Buluşmaya çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katılım gösterdi.

Derneğin çalışmaları üzerinde duruldu!

Ziyaret esnasında derneğin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirmiş olduğu sosyal yardım ve dayanışma faaliyetleri hakkında bilgi alan CHP heyeti, sivil toplum kuruluşlarının toplumdaki önemine vurgu yaptı.

Utku Gümrükçü, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, toplum yararına çalışmalarını sürdüren gönüllü kuruluşların önemli bir görev üstlendiğinin altını çizerek, derneğin çalışmalarında emeği bulunan herkese teşekkürlerini iletti.

"Birlikte çalışmayı sürdüreceğiz"

Gümrükçü, toplumsal dayanışmanın güçlenmesi amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin öneminin altını çizerek, toplumun tüm kesimleriyle bir arada olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.