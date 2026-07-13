İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına gerçekleştirilecek alımlarla ilgili ilanını Resmi Gazete'de yayımlamış oldu. İlan çerçevesinde yüksekokul bünyesinde toplam 4 öğretim görevlisi alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 27 Temmuz 2026 tarihine kadar sürecek.

Hangi kadrolara alım gerçekleştirilecek?

İlanda yer alan bilgiler çerçevesinde alım yapılacak kadrolar şu şekilde ifade edildi:

- Elektrik Programı: 3 öğretim görevlisi

- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı: 1 öğretim görevlisi

Her iki kadro için de adaylardan en az 70 ALES puanı talep ediliyor.

Kadrolar için aranan şartlar belli oldu!

Elektrik Programı için başvuru gerçekleştirecek adayların Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ile Elektrik Öğretmenliği gibi ilgili lisans programlarından mezun olmuş olmaları ve herhangi bir alanda tezli yüksek lisans yapmış olmaları gerekmekte.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı için ise Fizik, Fizik Mühendisliği veya Biyomedikal Mühendisliği gibi ilgili bölümlerden mezun olmuş olma, herhangi bir alanda tezli yüksek lisans gerçekleştirme ve belgelendirilmek şartıyla tıbbi görüntüleme alanında çalışma deneyimine sahip olma şartı aranmakta.

Başvuru takvimi belli oldu!

İlan çerçevesinde belirlenen takvim ise şu şekilde:

- Başvuruların başlangıcı: 13 Temmuz 2026

- Son başvuru tarihi: 27 Temmuz 2026

- Ön değerlendirme sonuçları: 29 Temmuz 2026

- Giriş sınavı: 31 Temmuz 2026

- Sonuçların açıklanması: 4 Ağustos 2026

Başvurular şahsen veya posta yoluyla!

Adayların başvuru dilekçesi, başvuru formu, özgeçmiş, diploma, transkript, ALES belgesi, kimlik fotokopisi ve ilanda ifade edilen diğer evraklarla birlikte başvurularını Konak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne şahsen ya da posta yoluyla yapabilecekleri ifade edildi. Başvuru ve sınav yeri olarak ise Oğuzlar Mahallesi 125/12 Sokak No:8, Basmane/Konak-İzmir adresi belirtildi.

Sonuçlar internet üzerinden açıklanacak!

Yüksekokul yönetimi, ön değerlendirme sonuçları, sınav giriş yeri ve saati ile nihai yerleştirme sonuçlarının kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacağını ifade etti.