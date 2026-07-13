İzmir Seferihisar'da meydana gelen ve bir vatandaşın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan ayı saldırısı kamuoyunda geniş yankı bulurken, olayın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edilen ayının öldürülmesi de tartışmaları tırmandırdı.

İzmir Barosu, meydana gelen olayın sadece saldırı anıyla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ederek, olay öncesinde alınması gereken tedbirlerin yeterli olup olmadığının araştırılması için İzmir Valiliği'ne resmi başvuru gerçekleştirdi.

"Tedbirler zamanında alınmalıydı"

İzmir Barosu tarafından gerçekleştirilen açıklamada, kamu kurumlarının sorumluluğunun sadece olay yaşandıktan sonra müdahalede bulunmak olmadığı, bu tür risklerin önceden öngörülerek koruyucu önlemlerin alınmasının da kamu idaresinin temel görevleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Valilikten kapsamlı bilgi talep edildi!

İzmir Barosu, olayın meydana geldiği bölgeyle ilgili daha önce herhangi bir ihbar gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin, yaban hayatının takip edilmesine yönelik çalışmaların yapılıp yapılmadığının ve risk analizlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin açıklanmasını istedi.

Ayının öldürülme süreci üzerinde de duruldu!

Baronun başvurusunda göze çarpan başlıklardan biri de saldırının ardından ayının öldürülmesine ilişkin detay oldu.

Koruma altında yer alan yaban hayvanının hangi kurum ya da görevlilerin kararı sonucunda etkisiz hale getirildiğinin açıklanmasını talep eden Baro, ayının öldürülmek yerine yakalanması, rehabilitasyon merkezine alınması veya uygun bir doğal yaşam alanına nakledilmesi gibi alternatif yöntemlerin üzerinde durulup durulmadığının da ortaya çıkarılmasını talep etti.

Baro başvurusunda şu talepler sıralandı:

- Olay öncesi ve sonrasında ihmali bulunan kişi ve kurumların tespit edilmesi,

- Sorumlular hakkında gerekli idari ve hukuki süreçlerin gecikmeden başlatılması,

- Yürütülen incelemeler ile alınan tedbirler hakkında İzmir Barosu'na resmi bilgi verilmesi.

