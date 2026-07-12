Konak Belediyesi, ilçe genelinde yer alan parklar ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını devam ettiriyor. Belediye ekipleri, vatandaşların daha temiz, düzenli ve güvenli ortak yaşam alanlarından yararlanabilmesi için birçok noktada eş zamanlı çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde parkların fiziki ihtiyaçları yerine getirilirken, yeşil alanlarda da düzenleme ve bakım faaliyetleri yapılıyor.

"Ortak yaşam alanlarımızı güzelleştiriyoruz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, devam eden çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirmiş olduğu paylaşımda, ilçenin her noktasına estetik ve huzur kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Mutlu, parklar ve yeşil alanlarda bakım, onarım ile çevre düzenleme çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü ifade ederek, ortak kullanım alanlarını vatandaşlar için daha konforlu ve daha nitelikli hale getirmek için çalıştıklarının altını çizdi.

"Daha yeşil ve yaşanabilir bir Konak"

Yeşil alanların çoğaltılması ve mevcut parkların korunmasının belediyenin öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Başkan Mutlu, daha yeşil, daha düzenli ve yaşanabilir bir Konak oluşturmak amacıyla çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.