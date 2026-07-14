15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde İzmir Valiliği koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkıları sonucunda anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde çok sayıda motosiklet ve bisiklet tutkunu Konak'ta bulunan Karantina Meydanı'nda buluştu. Katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla oluşturmuş oldukları konvoyla 15 Temmuz şehitlerini anmak için yollara düştü.

Konvoy Konak Meydanı'na vardı!

Karantina Meydanı'ndan ilerleyen motosikletli ve bisikletli grup, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı güzergahını takip ederek Konak Meydanı'na vardı.

Konvoy, İzmir'in simge noktalarından Tarihi Saat Kulesi çevresinde tur atılmasının ardından 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunarak etkinlik noktalandı.

"Ortak sorumluluğumuz"

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Anatolian Soldiers Motosiklet Kulübü Başkan Yardımcısı Uğur Sadioğlu, 15 Temmuz 2016'da meydana gelen darbe girişiminin milletin kararlı duruşu ve güvenlik güçlerinin fedakarlığı sonucunda başarısızlığa uğratıldığını ifade etti.

"Vatan sevgisini aşılamak istiyoruz"

İzmir Osmanlı Motosiklet Derneği Kurucu Üyesi Ramazan Yıldız da etkinliğe katılım gösterme sebeplerinin 15 Temmuz'un unutulmamasını sağlamak olduğunu ifade etti.