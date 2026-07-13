Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- 30 Ekim İzmir depreminin sonrasında kenti afetlere karşı daha korunaklı hale getirmek için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka’daki kritik saha çalışmalarını tamamladı.

İlçedeki 27 mahallede yer alan yaklaşık 23 bin bina tek tek gözden geçirilirken, zemin yapısını anlamak için yerin metrelerce altına inen derin sondajlar yapıldı.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın koordine ettiği bu dev operasyon, İzmir’in gelecekteki yerleşim stratejisine yön verecek.

6 bin deney yapıldı

Karşıyaka’nın zemin yapısını detaylı şekilde analiz etmek için ilçe genelinde derinliği yer yer 400 metreyi bulan 113 farklı sondaj kuyusu açıldı.

Toplamda 7 bin metreyi bulan bu sondajların dışında, zeminin yük taşıma ve direnç özelliklerini ayrıntılı olarak ortaya koyan 100 ayrı Konik Penetrasyon Testi (CPT) uygulandı.

Saha çalışmalarından elde edilen toprak ve kaya numuneleri laboratuvarlara gönderildi. Yapılan yaklaşık 6 bin test sonucunda bölgenin jeolojik ve geoteknik haritası çıkarıldı.

Ayrıca aktif fay hatlarının geçmişini ve hareketlerini incelemek için 4 ayrı büyük hendek açıldı, zeminin deprem dalgalarına verdiği tepkiyi ölçmek için de 650’ye yakın jeofizik ölçüm gerçekleştirildi.

23 bin bina tek tek incelendi

Belediyenin gerçekleştirdiği çalışmanın en önemli ayaklarından birini ise binaların mevcut durum tespiti oluşturuyor.

Daha önce Bayraklı ve Bornova’da yaklaşık 95 bin yapıyı inceleyen ekipler, Karşıyaka’da da TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile ortak çalışma yürüttü.

İki aşamalı planlanan projenin sokak taramaları bitirildi. Mühendislerin topladığı saha verileri resmi arşiv kayıtlarıyla eşleştiriliyor ve dijital sisteme aktarılıyor.

Her evin dijital kimliği olacak

Ekim ayına kadar bitirilmesi planlanan çalışma tamamlandığında, Karşıyaka’da oturan herkes kendi binasının durumunu görebilecek.

Hazırlanacak olan bina kimlik belgesi sistemiyle vatandaşlar, oturdukları konutun ruhsat durumundan projesine, deprem yönetmeliklerine uygunluğundan olası bir afette evden ayrıldıklarında sığınabilecekleri en yakın üç toplanma alanına kadar her şeye tek tıkla ulaşabilecek. Bu şeffaf veri tabanı, "bizizmir" web adresindeki yapı envanteri sekmesinden erişime sunulacak.

Sonraki durak Konak ve Bayraklı

Karşıyaka’dan toplanan bilimsel raporlar, İzmir’in geleceğini şekillendirecek olan Deprem Master Planı'nın hazırlanmasına önemli katkı sağlayacak

Bornova ve Karşıyaka aşamasının bitmesiyle birlikte uzman ekiplerin yeni yönü Konak ve Bayraklı ilçeleri olacak.

Bu bölgelerde de zemin ve binalar aynı kapsamlı incelemeden geçirilerek, İzmir’in neresinin güvenli neresinin riskli olduğu net olarak haritalandırılacak.