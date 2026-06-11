Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Haziran ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda meclisbaşkanvekili Zafer Yıldır yönetiminde gerçekleşti.

Toplantıda Efes Selçuk ilçesi için katı atık bedellerinin yeni tarifesi görüşüldü. Tarife meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. AK Partili Meclis Üyelerinden su faturaları hakkında eleştiriler geldi. CHP’li Meclis Üyesi Saadet Çağlın, az su tüketimin ödüllendirildiğini, çok tüketim ise cezalandırılıyor dedi.

Yıldız: Bir vatandaş önceki aya göre az tüketim yapmış ama fazla ödemiş

Meclis Toplantısında iki ayrı ayın su faturasını gösteren AK Parti Grupbaşkavekili Hakan Yıldız bir vatandaşın önceki aya rağmen az tüketim yapsa da fazla fiyat çıktığını belirterek“Biz de acıdan gülüyoruz. Bunu oy birliği yaptık. İZSU ile ilgili katı atık bedellerini topluyor. 2 fatura gönderdi vatandaş. Elimdeki faturada nisan ayında 22 ton su tüketmiş ve ödediği fatura bin 906 lira, mayıs ayında ise 20 ton tüketmiş ödediği fatura 3 bin 300 lira. Yani yüzde 5 zam. İndirim gibi yapılan zam. Şimdi de Selçuk ilçesindeki katı atık bedellerini oy birliği yaptık. Konak’ta oteller ciddi problem yaşıyor. 2 ayda 2 ton azaltmış ve yüzde 85 zamlı ödemiş. Bize zam yapmıyoruz demişlerdi, şimdi bu neyin zammı? Maalesef çöpte olduğu gibi… Siyaset yapmıyoruz destek veriyoruz ama o kadar kötü yönetiyorsunuz ki, yazık. İzmir en pahalı suyu kullanıyor, eleştirdiğimizde müdahale ediyorsunuz. Bu konu ile ilgili CHP’li bir arkadaş çıksın açıklasın. Biz vatandaş 2 ton suyu az kullanıp nasıl yüzde 85 zam oluyor. Bu eserin sahibi CHP ve Cemil Tugay” dedi.

Çağlın: Yüksek tüketim cezalandırılıyor

Az su tüketiminin ödüllendirildiğini söyleyen CHP’li Meclis Üyesi Saadet Çağlın, “ Amacımız az tüketimi ödüllendirmek, yüksek tüketimi cezalandırmak. Düşük tüketimi ödüllendiriyoruz. Yüksek tüketim cezalandırılıyor” şeklinde konuştu.

Kişili: İzmir’in halkının aklıyla dalga geçmeyin

Az tüketime ödül, çok tüketime ceza sistemini mantıklı zemine oturtun diyen AK Partili Meclis Üyesi Dilaver Kişili, “İzmir’in halkının aklıyla dalga geçmeyin. Az tüketim sizin literatürünüze göre nedir? İndirim yaptığınız dediğiniz şeyde İZSU kasasına çok daha fazla para koyacak. 4 haneli bir aile aylık zaten 6, 7 tonu buluyor. Az tüketime ödül, çok tüketime ceza. Yapacaksanız mantıklı zemine oturtursunuz” dedi.

Eleştirilere yanıt veren Meclisbaşkanvekili Yıldır, “Bütün yapılan her şey mantıklı, sadece farklı mantıkla oluşuyor” dedi.

Yeter: Belediye başkanımız yargılansın mı istiyorlar?

AK Parti Meclis üyelerinin kamu zararı çıkmasını mı istediklerini soran CHP Grupsözcüsü Candaş Yeter, “Onlarca defa anlattık, Bu dağıtımda çıkan rakamı neden eleştiriyorlar anlamış değilim. O zaman belediyeler tahsil etmesin kamu zararı çıksın. Bunu mu yapmamızı istiyorlar. Belediye başkanımız yargılansın mı istiyorlar” şeklinde konuştu.

Yıldız: Haziran ayında uygulanması gereken tarife mayıs ayında mı başladı?

Haziran ayında uygulanması gereken su faturası tarifesinin mayıs ayında yapıldığını iddia eden AK Parti Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız, “ Valla gülüyorum. Sistem maaliyetini eleştirmedik ki. Mesele İzmir’deki ilçe belediyelerimiz zam yapıldı. Sistem maaliyetleri üzerinden çok daha zam yapıldı. Yürürlük zammın üst sınırı 2 diyor bizim belediyelerimiz üst sınıra kadar zam yapıyor. Şimdi rahiçin üzerinde emlak vergileri çıktı. Zammı haziranda geçirmiştik ama vatandaşın faturası mayıs. Faturayı Onur Bey’e verdim. Bizi aydınlatın. Biz zammı haziran başında uygulayacaktık. Nasıl oldu da mayısta uygulandı? İzsu hata mı yaptı? Temmuz ayındaki mecliste inşallah açıklarlar. İZSU Haziran ayında uygulanması gereken zammı, mayıs ayında zammı mı uyguladı? İzmirliye yüzde 85 zam yaptınız” ifadelerini kullandı. Faturayı teslim alan CHP’li Meclis Üyesi Onur Saatli, “Tüketim mayıs, faturalanma tarihi Haziran” dedi.