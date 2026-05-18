Altay’da hem yönetim belirsizliği hem de kadrodaki ayrılık süreci gündemdeki yerini koruyor. 3’üncü Lig temsilcisinde borcun 1 milyar TL’ye ulaştığının açıklanmasının ardından gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmaması nedeniyle kongre ileri bir tarihe ertelendi. Kulüpte oluşan yönetim boşluğu ve ağır mali tablo ise doğrudan futbolcu kadrosunu da etkilemeye başladı.

Sözleşmeleri bitiyor...

Altay’da 6 futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin biteceği ve serbest oyuncu statüsüne geçeceği bildirildi. Ayrılması beklenen isimler arasında deneyimli futbolcuların yanı sıra altyapıdan yetişen genç oyuncuların da bulunduğu belirtildi. Kontratı sona erecek isimler arasında sol bek Özgür Özkaya, ön libero Ceyhun Gülselam ve savunma oyuncusu Sefa Özdemir yer alırken; altyapıdan yetişen Yunus Efe Sarıkaya, Mehmet Nur Kaymaz ve Onur Yıldız’ın da takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Takım kaptanları Özgür Özkaya ile Ceyhun Gülselam’ın ise genel kurul sürecinin sonucunu bekleyerek gelecekleriyle ilgili karar vereceği öğrenildi. Kulüpte devam eden yönetim belirsizliği nedeniyle iki futbolcunun durumunun henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.

Özdemir ikna edildi

Altay forması giyen stoper Sefa Özdemir’in, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala kulübe veda ettiği ancak yapılan görüşmelerin ardından ikna edilerek son haftadaki Afyonspor maçında takımı yalnız bırakmadığı öğrenildi.

Sarkıya Alanya yolunda...

Altay altyapısından yetişen genç savunmacı Yunus Efe Sarıkaya’nın, geçtiğimiz sezon anlaşmaya vardığı Alanyaspor’a geri dönmesinin beklendiği öğrenildi. Amatör lisansla forma giyen Mehmet Nur Kaymaz’ın ise yetiştirme bedeline bağlı olarak transfer olabileceği ifade edildi. Santrfor Onur Yıldız’ın geleceğine ilişkin kararın ise henüz netleşmediği belirtildi. Gelecek belirsiz... Altay’da devam eden mali sıkıntılar ve yönetim belirsizliği, takımın kadro yapılanmasını da doğrudan etkiliyor. Bazı futbolcuların geleceği konusunda henüz net bir tablo oluşmazken, gözler kulüpte başlayacak yeni yönetim sürecine çevrildi.