Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi’nin kültür ve sanat kurslarına katılan kursiyerler, bir yıllık emeklerini “İz Bırakan Eller Karma Sergisi” ile sanatseverlerle buluşturdu. Bıçakçı Han’da açılışı yapılan sergide, el yapımı eserler ve sahne gösterileriyle kültür dolu bir atmosfer yaşandı.

Başkan Mutlu: “Konak kültürün merkezi olacak”

Yeni dönem kurslarının açılışına anlam katan sergide resim, seramik, ebru, makrome gibi farklı dallardan eserler yer aldı. Açılış kurdelesini kursiyerler ve muhtarlarla birlikte kesen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak’ı yeniden kültürün ve sanatın merkezi yapmak için çıktığımız yolda bizleri yalnız bırakmadınız. Kadın emeğini, gençlerin heyecanını ve çocukların kıymetli çalışmalarını bu sergide bir araya getirdik” dedi.

Müzik ve dansla renklenen açılış

Sergi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun konseriyle başladı. Konak Belediyesi Ritim Grubu ve Hatay Semt Merkezi kursiyerlerinin halk oyunları performansı alkış toplarken, Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi öğrencilerinin modern dans gösterisi büyük beğeni kazandı. Açılışın ardından İzBB Trio sahne alarak sanatseverlere müzik dolu anlar yaşattı.

Canlı performanslarla sanat şöleni

Kursiyerler, sergi alanında tel kırma, ebru, makrome, suluboya resim ve kabak oyma alanlarında canlı performans sergiledi. El emeği göz nuru çalışmalar tarihi Bıçakçı Han’ın duvarlarını süsledi.

20 Eylül’e kadar açık kalacak

İz Bırakan Eller Karma Sergisi, 20 Eylül 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Etkinlikler kapsamında ikinci gün Konak Kültür Orkestrası ve İzBB Triosu konser verecek. Üçüncü gün ise Zeytinlik Semt Merkezi Mutlu Çocuklar Oyun Evi öğrencileri geri dönüşüm defilesiyle sahneye çıkacak. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Semt Merkezi öğrencileri piyano eşliğinde şarkılar söyleyecek, Güzelyalı Kültür Merkezi öğrencileri ise modern dans performansıyla programa renk katacak.