Son Mühür/ Begüm Mol- EVKA-1 Buca Sosyal Yaşam Kampüsü içerisindeki aşevinde hazırlanan menüler, hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun şekilde üretiliyor. Her gün farklı içeriklerle hazırlanan paketler, yalnızca çocukları değil ailelerini de sevindiriyor.

“Günde 2 bin öğrenciye ulaşıyoruz”

Aşevleri Şube Müdürlüğü’nde görev yapan gıda mühendisi Melisa Mete, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:





“2024-2025 eğitim öğretim yılında başlattığımız beslenme paketi hizmeti, kantini olmayan ilkokullarda devam ediyor. Sağlıklı gıdaya erişimin zorlaştığı bugünlerde, kontrolden geçmiş ve besleyici ürünlerle çocuklarımızın yanında oluyoruz. Bugünkü menümüzde mini peynirli pizza, ayran ve meyve bulunuyor. Günlük yaklaşık 2 bin öğrenciye ulaşıyoruz. Hafta içi her gün farklı menülerle öğrencilerimizi buluşturuyoruz.”

Çocukların ve ailelerin yüzünü güldürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğin mirasçısı öğrenciler için sürdürdüğü bu uygulama, yalnızca eğitim sürecine katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ailelerin yükünü de hafifletiyor. Belediye, sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.