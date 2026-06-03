Urla’da arabasını deniz kenarına çekip günübirlik tatil yapmak isteyenlerin tercih ettiği noktalardan biri olan Demircili Plajı, doğal yapısı ve su sporlarına uygun koşullarıyla dikkat çekiyor. Ücretsiz kullanım alanları, mangal imkanı ve temiz deniziyle öne çıkan plaj, yaz sezonunda yoğun ziyaretçi ağırlıyor.

Deniz yapısı farklılık gösteriyor

Demircili Plajı'nın kıyı bölgesinde taş ve yer yer yosun bulunuyor. Ancak birkaç metre açığa doğru ilerleyenler ince kum tabanla karşılaşıyor. Deniz suyunun çevredeki bazı koylara göre daha serin olması özellikle sıcak yaz günlerinde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sörf ve dalış meraklıları bu noktayı tercih ediyor

Urla'nın rüzgar alan kıyılarından biri olan Demircili, su sporlarıyla ilgilenenlerin de uğrak adresleri arasında yer alıyor. Bölgedeki uygun rüzgar koşulları sayesinde sörf yapılırken, sezon boyunca dalış faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

Temel ihtiyaçlar için birçok imkan bulunuyor

Plaj çevresinde ziyaretçilerin yararlanabileceği kafe, duş, tuvalet ve soyunma kabinleri hizmet veriyor. Kendi hazırlıklarıyla gelenler için belirli alanlarda mangal yapılmasına da izin veriliyor. Bu özellik, günübirlik ziyaretleri daha cazip hale getiriyor.

Kamp yapmak isteyenlere önemli uyarı

Bölgede kamp alanları bulunsa da plaj içerisinde çadır kurularak konaklamaya izin verilmiyor. Geceyi bölgede geçirmek isteyenler çevrede hizmet veren ücretli kamp alanlarını kullanıyor.

Özel araçla ulaşım oldukça kolay

İzmir merkezden yola çıkanlar, İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinden Urla yönüne ilerleyerek Demircili Plajı'na ulaşabiliyor. Yolun büyük bölümü otoyol bağlantısıyla sağlandığı için bölgeye ulaşım kısa sürede tamamlanıyor.

Doğal görünümünü büyük ölçüde koruyan Demircili Plajı, deniz keyfi yapmak, mangal yakmak ve su sporlarıyla vakit geçirmek isteyenler için Urla'nın öne çıkan sahil durakları arasında yer almayı sürdürüyor.