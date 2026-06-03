Satışlarda gerçekleşen tablo, analistleri şaşırttı. Türkiye'de 37.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan MacBook Neo, A18 Pro çip, 13 inç Liquid Retina ekran ve 16 saate kadar pil ömrüyle öne çıkıyor. Puslu sarı, pastel pembe, indigo ve gümüş renk seçenekleri mevcut. Apple, yeni modelin günlük kullanım için ideal bir denge sunduğunu vurguladı.

MacBook Neo neden beklentileri aştı?

Sektör analistleri ilk çeyrek için daha mütevazı rakamlar öngörüyordu. Ancak cihaz, satışa sunulduğu günden itibaren beklenenin üzerinde ilgi gördü. Üç haftada ulaşılan 1,1 milyon adetlik satış, Apple'ın en hızlı başlangıç yapan Mac modellerinden biri oldu. Bir sonraki çeyrekte daha yüksek satış bekleniyor. Fiyat-performans dengesi, satışlardaki en önemli etken. 37.999 TL'lik giriş fiyatı, Apple'ın MacBook Air ve Pro serisinin çok altında. Ancak performans açısından Intel Core Ultra 5'li en çok satan PC laptopa kıyasla önemli farklar sunuyor. Web'de gezinmede yüzde 50'ye kadar, cihaz içi yapay zeka işlerinde ise üç kata kadar daha hızlı.

MacBook Neo'nun teknik özellikleri

Cihaz, Apple'ın A18 Pro çipiyle geliyor. 13 inç Liquid Retina ekran, bir milyar renk desteği sunuyor. Pil ömrü 16 saate kadar çıkıyor. 1080p FaceTime HD kamera ve çift mikrofon, görüntülü görüşmeler için yeterli. Uzamsal Ses teknolojili hoparlörler ise yan tarafa yerleştirilmiş. Apple, ürün sayfasında MacBook Neo'nun günlük görevler için ideal olduğunu belirtti. İnternette gezinme, online içerik izleme, fotoğraf düzenleme. Hepsi hızlı ve akıcı. Apple'ın yeni cihazı, özellikle öğrenciler ve ikinci bilgisayar arayan kullanıcılar için çekici bir seçenek.

MacBook Neo 2 için ilk detaylar

Sektörde MacBook Neo 2 söylentileri de dolaşıyor. Yeni model için ilk teknik detaylar şimdiden konuşuluyor. Ayrıca eğitim indirimiyle MacBook Neo, 31.999 TL'ye düşürülebiliyor. Parallels Desktop da MacBook Neo desteğiyle güncellendi. Apple'ın yeni stratejisi, giriş seviyesinde pazar payını artırmaya yönelik.