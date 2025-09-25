Sonbaharın serin günleriyle birlikte kombiler yeniden çalıştırılmaya hazırlanıyor. Ancak uzmanlar, yaz boyunca kapalı kalan kombi ve radyatörlerin doğrudan açılmasının ciddi sorunlara yol açabileceğini söylüyor.

Bakımı Yapılmayan Kombi Daha Çok Yakıyor

Isıtma uzmanları, kombilerin yılda en az bir kez profesyonel bakım görmesi gerektiğini belirtiyor. Düzenli bakım yapılmayan cihazlarda:

Arıza riski artıyor,

Güvenlik zafiyeti oluşuyor,

Enerji tüketimi yükseliyor.

Bunun sonucunda hem cihazın ömrü kısalıyor hem de kullanıcılar daha yüksek fatura ödemek zorunda kalıyor.

Radyatörlerde Hava Sorunu

Kombi çalıştırılmadan önce radyatörlerde biriken havanın mutlaka alınması gerekiyor. Hava boşaltılmadığında su dolaşımı engelleniyor, petekler ısınmıyor ve yakıt tüketimi artıyor. Uzmanlar, bu basit işlemin ihmal edilmemesini öneriyor.

Vanalar ve Basınç Kontrolü

Kış aylarında en sık karşılaşılan sorunlardan biri de vana sıkışması. Uzmanlara göre termostatik radyatör vanaları uzun süre kapalı kaldığında sıkışabiliyor ve peteklerin çalışmasını engelliyor. Bu nedenle yaz aylarında vanaların ara ara açılıp kapatılması öneriliyor.

Bir diğer kritik nokta ise kombi basıncı. Yüksek basınç iç sızıntılara yol açabilirken, düşük basınç yeterli ısınmayı engelliyor. Basınç göstergesinin düzenli olarak kontrol edilmesi, güvenli ve verimli ısınma için şart.

Uzmanlardan Son Tavsiye

Isıtma sistemlerinin hem güvenli hem de verimli çalışabilmesi için yıllık bakımın yetkili kişilerce yapılması gerekiyor. Aksi halde kullanıcılar, hem yüksek enerji faturaları hem de beklenmedik arıza maliyetleriyle karşılaşabiliyor.