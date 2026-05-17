Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarlarında yoğunluk da artmaya başladı. Vatandaşlar hem bütçesine uygun hem de et verimi yüksek hayvan bulabilmek için pazarlarda uzun süre inceleme yapıyor. Ancak uzmanlara göre sadece iri görünmesi ya da fazla kilolu olması iyi kurbanlık anlamına gelmiyor. Et oranı yüksek bir hayvanı anlamak için bazı önemli detaylara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle hayvanın genel görüntüsü ilk ipuçlarını veriyor.

Dengeli vücut yapısı önemli görülüyor

Kurbanlık seçiminde ilk dikkat çeken noktalardan biri hayvanın vücut dengesi oluyor. Çok zayıf hayvanlar kadar aşırı yağlı olanların da verimli olmadığı belirtiliyor. Kas yapısı belirgin, gövdesi dolgun ve diri duran hayvanlar genelde daha iyi et verimi sağlıyor.

Sadece büyüklüğe bakılarak yapılan tercihler yanıltıcı olabiliyor. Dışarıdan iri görünen bazı hayvanların yağ oranının fazla olması nedeniyle beklenen verimi vermediği ifade ediliyor.

Hareketli olması sağlık işareti sayılıyor

Hayvanın davranışları da seçim sırasında dikkat edilen konular arasında yer alıyor. Canlı duran, çevreye tepki veren ve yürürken dengeli hareket eden hayvanlar sağlıklı kabul ediliyor. Sürekli yatan, isteksiz görünen ya da yürürken zorlanan hayvanlar ise vatandaşların temkinli yaklaşması gereken durumlar arasında gösteriliyor. Özellikle topallama gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Tüy yapısı önemli ipucu veriyor

Kurbanlık seçiminde çoğu kişinin fark etmediği ayrıntılardan biri de tüy yapısı oluyor. Parlak ve temiz görünen tüyler, hayvanın genel bakımının iyi olduğunu gösteriyor. Mat, düzensiz ve cansız görünen tüyler ise bazı sağlık sorunlarının habercisi olabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, vatandaşların hayvanı sadece uzaktan değil yakından incelemesini öneriyor.

İştah durumu et verimini etkiliyor

Dikkat çeken bir diğer nokta ise hayvanın yem tüketimi oluyor. Düzenli beslenen ve su tüketiminde problem yaşamayan hayvanların gelişiminin daha sağlıklı olduğu belirtiliyor. Bu durum doğrudan et oranına da yansıyor. Bu yüzden kurbanlık seçerken hayvanın genel davranışlarının kısa süre de olsa gözlemlenmesi tavsiye ediliyor.

Bayrama sayılı günler kala uzmanlar, vatandaşların acele karar vermemesi gerektiğini hatırlatıyor. Küçük gibi görünen ayrıntılar, kurban sonrası memnuniyeti ciddi şekilde etkileyebiliyor.