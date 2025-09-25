Havaların serinlemesiyle birlikte bahçelerde yeni bir dönemin başladığını belirten uzmanlar, ekim ayının armut ağacı dikimi için en doğru zamanlardan biri olduğunu söylüyor. Bahçıvanlara göre, bu meyve ağacı hem acemi yetiştiriciler için kolaylık sağlıyor hem de tecrübeli bahçıvanlara yüksek verim sunuyor.

Armut Ağacı Ne Zaman ve Nasıl Dikilir?

Armut ağacını dikmek için en ideal dönem, toprağın serin ve nemli olduğu sonbahar sonu ya da ilkbahar başı. Dikim yapılacak alanın günde en az 6–8 saat güneş ışığı alması gerekiyor. Fidanın kök sisteminin yaklaşık iki katı genişliğinde bir çukur açılarak, toprak kompost veya organik gübreyle zenginleştiriliyor. Fidan çukura dik şekilde yerleştirilip can suyu verildiğinde hızlıca toprağa uyum sağlıyor.

Bakım ve Beslenme İhtiyacı

Armut ağaçları, hafif asidik ve besin açısından zengin tınlı topraklarda en iyi gelişimi gösteriyor. Özellikle kurak yaz dönemlerinde haftada en az 2,5 cm sulama yapılması tavsiye ediliyor. Genç ağaçlara büyüme döneminde aylık gübreleme gerekirken, olgun ağaçlarda yılda bir kez gübreleme yeterli oluyor.

Budama ile Verimi Artırın

Uzmanlar, armut ağaçlarının sağlıklı kalması ve daha çok meyve vermesi için budamanın kritik rol oynadığını belirtiyor. En uygun budama zamanı ise kış sonu ile ilkbahar başı arasındaki dönem. Bu süreçte ölü, kırık veya hastalıklı dallar temizlenmeli, birbirine sürtünen dallar kesilerek ağacın güneş ve hava alması sağlanmalı.

Yeni Fidan İçin Çelikleme Yöntemi

Bahçesini genişletmek isteyenler için uzmanların önerisi, mevcut bir armut ağacından sağlıklı dal keserek yeni fidan yetiştirmek. İlkbahar sonu veya sonbaharda 20–25 cm uzunluğundaki dal, köklendirme hormonu yardımıyla nemli toprağa dikildiğinde kısa sürede kökleniyor ve yeni bir ağaç olarak büyüyebiliyor.

Doğanın Bereketini Bahçenize Taşıyın

Sonbahar döneminde dikilen armut fidanları, düzenli sulama ve doğru budama ile kısa sürede meyve vermeye başlıyor. Mis kokulu çiçekleri, yazın serin gölgeli yaprakları ve sonbaharda sunduğu meyveleriyle armut ağacı, bahçelerde hem görsel bir zenginlik hem de sofralara bereket katıyor.