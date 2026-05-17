Askerlik hizmetini tamamlamış yedek personelin olası bir seferberlik durumundaki görev yerini belirten resmi süreç, dijital kanallar ve askeri birimler üzerinden titizlikle yürütülüyor. Kendisine tebligat ulaşan veya sistemde kayıt gören kişilerin, yasal süreyi kaçırmamak adına belirli adımları izlemesi gerekiyor. Peki, sefer görev emri iptal edilir mi? Sağlık sorunu olanlar ne yapmalı? İşte ayrıntılar...

SEFER GÖREV EMRİ TEBLİĞİ GELDİ NE YAPMALIYIM?

Sefer görev emri tebliği alan yükümlülerin öncelikle sakin kalarak e-Devlet sistemi üzerinden "Personel Sefer Görev Emri Sorgulama" sayfasına giriş yapması gerekiyor. Bu ekran üzerinden adınıza düzenlenen belgenin tüm ayrıntılarını, görevlendirildiğiniz birliği ve katılım sürecine dair kayıtları net bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Dijital kontrolün ardından, belgede yazan süre sınırlarına dikkat ederek en kısa sürede en yakın askerlik şubesine şahsen müracaat etmeniz önem taşıyor.

ASKERLİK ŞUBESİNDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Askerlik şubelerine yapılan müracaatlarda, yedek personele görev yeri, birliğe katılım detayları, yol izinleri ve süreç boyunca ihtiyaç duyulacak resmi evrak işlemleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapılıyor. Resmi tebliğ belgesinin fiziki olarak teslim alınması ve yasal sürecin resmiyete dökülmesi de yine bu şubeler aracılığıyla tamamlanıyor.

SAĞLIK SORUNU OLAN YEDEK PERSONEL NE YAPMALI?

Mevcut sağlık durumu nedeniyle sefer görev emrinde belirtilen fiziki sorumlulukları yerine getiremeyecek olan yükümlüler için de yasal bir yol bulunuyor. Sağlık gerekçesiyle göreve katılamayacak durumda olan vatandaşların, durumlarını beyan ederek askerlik şubelerine başvurması gerekiyor. Şubeler tarafından yapılacak incelemenin ardından, yükümlülerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı yetkili hastanelere sevk işlemleri başlatılıyor ve kurul raporuna göre karar veriliyor.

"SEFER GÖREV EMRİNİZ TEBLİĞ EDİLECEKTİR" NE DEMEK?

Bu ifade, yedek personelin statüsüne göre farklı yöntemlerle resmiyet kazanan bir bildirim sürecini işaret ediyor. Kayıt numaralı yedek personelin tebliğ işlemleri henüz terhis olmadan önce görev yaptıkları birliklerde yüz yüze tamamlanıyor. Sicil numaralı yedek personele ise öncelikle cep telefonu veya e-Devlet üzerinden bir ön bilgilendirme mesajı gönderiliyor. Bu mesajın ardından yükümlünün en kısa sürede askerlik şubesine giderek resmi tebligatı elden alması ve süreci başlatması gerekiyor.