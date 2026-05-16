Yurt dışına gitmek isteyen Türk vatandaşları için vize almak son yıllarda daha çetrefilli bir hale geldi. Özellikle ABD, Kanada, İngiltere ile birlikte Norveç, İsveç, Finlandiya, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde başvuruların daha sert incelendiği konuşuluyor. Başvuru sahipleri artık sadece evrak sunmuyor; aynı zamanda geri döneceğine dair güçlü bir tablo da çizmek zorunda kalıyor.

Bu değişimin arkasında yalnızca bireysel başvurular değil, küresel göç politikalarındaki sertleşme de var. Düzensiz göç kaygısı, iltica başvurularındaki yükseliş ve ekonomik belirsizlikler, konsoloslukların değerlendirme süreçlerini daha katı hale getirmiş durumda.

En çok dikkat edilen konu geri dönüş ihtimali

Vize değerlendirmelerinde en belirleyici başlıklardan biri, başvuru sahibinin kendi ülkesine dönme ihtimali oluyor. Düzenli gelir, sigortalı iş, banka hareketleri ve aile bağları artık çok daha fazla önem taşıyor. Eksik belge ya da zayıf finansal görünüm ise çoğu zaman süreci daha baştan zora sokuyor.

Yalnızca maddi yeterlilik de tek başına yeterli sayılmıyor. Seyahat planının net olması, konaklama detayları ve geçmiş yurt dışı deneyimi de dosyanın kaderini etkileyebiliyor.

Kısa süreli turist vizelerinde daha sert tablo

Turist vizelerinde görülen temkinli yaklaşım da dikkat çekiyor. Pek çok ülke, kısa süreli ziyaret başvurularında daha seçici davranıyor. Özellikle ilk kez başvuru yapan kişiler için süreç bazen daha yorucu olabiliyor.

Başvurularda yapılan küçük hatalar bile ret nedeni olabiliyor. Net olmayan seyahat amacı, düzensiz hesap hareketleri ya da eksik evrak, ciddi sorun yaratabiliyor. Bu yüzden başvuru dosyasının daha dikkatli hazırlanması gerektiği sık sık vurgulanıyor.

Avrupa’daki göç baskısı süreci doğrudan etkiliyor

Son dönemde Avrupa başta olmak üzere birçok bölgede artan göç baskısı ve güvenlik politikaları da vize süreçlerine doğrudan yansıyor. Önceki yıllara göre daha kolay ilerleyen bazı başvuruların artık çok daha detaylı incelendiği belirtiliyor.

Türk vatandaşları için bazı ülkelere seyahat planlamak hâlâ mümkün ama eskisine göre daha zahmetli. Evrak tamamlamak artık tek başına yeterli görünmüyor; güven vermek de en az belgeler kadar önemli hale gelmiş durumda.