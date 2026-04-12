Yayınlanan tanıtım videosu kısa sürede aksiyon tutkunlarından büyük ilgi gördü. Yapım şirketi Lionsgate, filmin dünya çapındaki vizyon tarihini duyurarak meraklı bekleyişe son verdi. Milyarder bir patronun ölümünü ve ardından yaşananları anlatan yapım, özellikle deniz üstünde geçen gerilim dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Jason Statham hayranları arama motorlarında Mutiny ne zaman çıkacak, konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler var gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor.

Son yıllarda The Beekeeper ve Fast and Furious gibi serilerle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Jason Statham, bu kez Cole Reed karakterine hayat veriyor. Senaryosunu Lindsay Michel ve J.P. Davis isimli yazarların kaleme aldığı Mutiny filmi, yüksek bütçeli aksiyon sahneleri vadediyor. Yapım sürecinde aksama yaşamamak adına filmin vizyon tarihi daha önce birkaç kez ertelenerek son halini aldı. Şimdi ise filmin Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye vizyon tarihleri netleşmiş durumda. Aksiyon ve gerilimi birleştiren yapım, oyuncu kadrosunda yer alan diğer ünlü isimlerle de beklentiyi artırıyor. Sinemaseverler, gişede büyük başarı yakalaması beklenen bu yeni Jason Statham filminin vizyona girmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Mutiny filmi ne zaman çıkacak ve fragman yayınlandı mı

Merakla beklenen Mutiny filmi, Amerika Birleşik Devletleri sinemalarında 21 Ağustos 2026 tarihinde vizyona girecek. Türkiye'deki sinemaseverler ise bu aksiyon dolu yapımı 25 Eylül 2026 tarihinde beyazperdede izleme şansı bulacak. Filmin yapımcılığını Jason Statham ve Marc Butan üstleniyor. Seyircinin heyecanını tırmandıran ilk resmi fragman, geçtiğimiz günlerde yayınlanarak büyük ses getirdi. Fragman görüntüleri, filmin karanlık atmosferini ve bol patlamalı aksiyon sahnelerini gözler önüne seriyor.

Jason Statham başrollü Mutiny filminin konusu nedir

Eski bir Özel Kuvvetler askeri ve New York polis memuru olan Cole Reed, özel güvenlik görevlisi olarak çalışırken kendini büyük bir kaosun içinde buluyor. Milyarder patronu ve arkadaşı Tibu'nun acımasızca öldürülmesine tanık olan Cole, bu cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak suçlanıyor. Masumiyetini kanıtlamak ve patronunun intikamını almak isteyen Cole, bir kargo gemisine gizlice biniyor. Bu kaçış süreci, kahramanı uluslararası çapta büyük bir komplonun tam ortasına sürüklüyor. Hayatta kalma mücadelesi veren karakter, gemide hem kendi geçmişiyle yüzleşiyor hem de gerçek katilleri bulmak için zamanla yarışıyor.

Mutiny filmi oyuncuları kimler ve kadroda hangi isimler var

Aksiyon türündeki Mutiny filmi, güçlü oyuncu kadrosuyla sinema dünyasında adından söz ettiriyor. Başrolde Cole Reed karakteriyle izleyici karşısına çıkan Jason Statham, filme damgasını vuruyor. Başarılı aktöre başrolde yetenekli kadın oyuncu Annabelle Wallis eşlik ediyor. Filmin önemli karakterlerini canlandıran diğer isimler arasında Roland Møller, Adrian Lester ve Jason Wong bulunuyor. Ayrıca Arnas Fedaravicius gibi uluslararası alanda tanınan yetenekli oyuncular da filmin kilit rollerini üstleniyor. Zengin oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle yapım, şimdiden yılın en iddialı aksiyon filmleri arasına giriyor.