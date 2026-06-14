Kocaelispor’da sözleşmeleri bitip takımdan ayrılan iki kaptana İzmir’de sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Gökhan Değirmenci ve Ahmet Oğuz için Urla’da düzenlenen organizasyonda, Değirmenci ve Oğuz’a kurye aracılığıyla ulaştırılan hediye ve taraftarın seslendirdiği beste, unutulmaz anlara sahne oldu.

Hem çok şaşırıp hem de duygulandılar

Urla’daki evde Değirmenci ve Oğuz’un eşlerinin de desteğini alarak büyük bir gizlilik içinde hazırlanan organizasyonda ilk olarak kapıya kurye geldi. Taraftarlardan kendilerine gönderilen paketi açan Değirmenci ve Oğuz, kutunun içindeki hoparlörden yükselen sesi duyunca duygusal anlar yaşadı. Gökhan Değirmenci’nin kızının seslendirdiği "Ne Bir Kupa Ne Zafer" bestesi kutunun içinden yükselirken aynı anda evin bahçesine giriş yapan taraftarlar da aynı besteye eşlik etti. Değirmenci ve Oğuz, şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi.

Kocaelispor’da bu sezon iki oyuncuyla yollar resmen ayrıldı. Sözleşmeleri sona eren kaptan Gökhan Değirmenci ve Ahmet Oğuz, kulübe veda etti. Değirmenci 2022-2023 sezonunda Kocaelispor’a katıldı ve tam 4 sezon boyunca formayı terletti. Oğuz ise 2024-2025 sezonunda Kocaelispor kadrosuna katıldı ve 2 sezon boyunca yeşil-siyahlı formayı giydi.