Yerleşkesi Urla'da bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), akademik kadrosunu güçlendirmek için yeni öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'nin 5 Ağustos 2026 tarihli sayısında yayımlanan ilan çerçevesinde, farklı fakülte ve anabilim dallarında görevlendirilmek için profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için başvurular alınacak. Alımlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili yönetmelikler ve İYTE'nin akademik yükseltme ve atama kriterleri çerçevesinde yapılacak.

11 akademik kadro için personel alımı!

İlana göre toplam 11 öğretim üyesi alınacak.

Alım yapılacak kadrolar şu şekilde:

- Profesör: 4 kadro

- Doçent: 6 kadro

- Doktor Öğretim Üyesi: 1 kadro

Kadrolar; Fen Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi bünyesindeki çeşitli anabilim dalları için açılmış oldu.

Birçok alanda uzman akademisyen!

İYTE'nin ilanında fizik, endüstriyel tasarım, mimarlık, şehir ve bölge planlama, biyomühendislik, elektrik-elektronik mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği ile malzeme bilimi ve mühendisliği gibi birçok alanda öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunacak adayların ilgili bilim alanlarında doçentlik unvanına sahip olmaları veya ilan edilen özel şartları karşılamaları talep edilirken, uluslararası bilimsel yayın ve akademik çalışma koşulları da adaylarda aranacak kriterler arasında kendine yer buldu.

Başvurular elektronik ortamda!

Adaylar başvurularını sadece İYTE'nin Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) üzerinden yer alan Akademik Personel Başvuru Modülü aracılığıyla elektronik ortamda yapılabilecek. Posta yoluyla yapılacak başvurular ise kabul görmeyecek. Başvuru dosyasında özgeçmiş, yayın listesi, öğrenim belgeleri, yabancı dil sonuç belgesi, niyet mektubu, puanlama formları ve bilimsel çalışmaların yer aldığı belgelerin sisteme yüklenmesi istenmekte.

Başvuru süresi 15 gün olarak duyuruldu!

İYTE tarafından yayımlanan ilan çerçevesinde başvurular, Resmi Gazete'de yayımlandığı 5 Ağustos 2026 tarihinden itibaren 15 gün içinde noktalanacak.