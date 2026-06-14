İzmir'de bu yıl 13’üncüsü gerçekleşem Yeşilay Bisiklet Turu, oldukça renkli ve anlamlı görüntülere sahne oldu.

Sağlıklı bir yaşam tarzını yaygınlaştırmak ve kötü alışkanlıklara karşı güçlü bir duruş sergilemek için düzenlenen etkinlik, çok sayıda bisiklet severi bir araya topladı.

300 bisikletli Alsancak'ta yerini aldı

Güne başlarken Alsancak Vapur İskelesi’nin önü tam bir eğlenceli anlara sahne oldu. Yaklaşık 300 bisikletli, hem spor yapmak hem de farkındalık yaratmak adına erkenden buluşma noktasındaki yerini aldı.

Her yaştan katılımcının olduğu grup, pedal çevirmek için büyük bir heyecanla çıkış işaretinin verilmesini bekledi.

Ortaokul öğrencilerinden halk oyunları gösterisi

Ortaokul öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları gösterisi, izleyenlerden büyük alkış aldı. Gösterinin sonrasında Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ömer Yahşi mikrofonu eline alarak kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Yahşi, konuşmasında temel amaçlarının genç nesilleri spora teşvik etmek ve İzmir sokaklarında bisiklet kültürünü daha görünür, daha yaygın hale getirmek olduğunu dile getirdi.

Alsancak'ta başlayan sürüş, Konak'ta bitti

Hazırlıklar ve konuşmaların sonrasında bisikletliler yola koyuldu. Alsancak Vapur İskelesi’nden başlayan sürüş, Konak Atatürk Meydanı’nda tamamlandı. Hem fiziksel aktivite hem de sosyal mesajın birleştiği bu tur, katılımcılar için oldukça keyifli bir pazar etkinliğine dönüştü.