Pazardan büyük hevesle alınan yeşillikler birkaç gün sonra sararıp yumuşayınca çoğu kişi çözümü çöpe atmakta buluyor. Oysa mutfakta kullanılan küçük bir yöntem, bu sorunu büyük ölçüde azaltabiliyor. Özellikle maydanoz, dereotu ve taze nane gibi ürünlerde kavanoz tekniği dikkat çekiyor.

Yeşilliklerin en büyük sorunu nem

Poşet içinde havasız kalan sebzeler kısa sürede kendi nemini üretmeye başlıyor. Bu durum da çürümeyi hızlandırıyor. Birçok kişi yeşillikleri yıkayıp doğrudan dolaba kaldırsa da aslında en sık yapılan hata da burada başlıyor.

Bitkileri diri tutan bu yöntemde ise yeşillikler kök kısmı aşağı gelecek şekilde cam kavanoza yerleştiriliyor. Kavanozun tabanına az miktarda su ekleniyor. Görünüm adeta bir çiçek vazosunu andırıyor.

Küçük detay tazeliği uzatıyor

Yöntemin en önemli kısmı ise nem dengesini korumak. Kavanozun üst bölümü tamamen kapatılmıyor. Hava alabilecek şekilde gevşek bir poşet ya da streç film kullanılıyor. Böylece yeşillikler hem kurumuyor hem de havasız kalmıyor.

Kavanozdaki suyun iki günde bir değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu küçük detayın ürünlerin canlı kalma süresini uzattığı ifade ediliyor.

Marul ve roka için farklı uygulama öneriliyor

Demet halinde olmayan ürünlerde ise havlu kağıt yöntemi öne çıkıyor. Marul ve roka gibi sebzeler kavanoz içine kat kat yerleştiriliyor. Aralara eklenen havlu kağıt fazla nemi çekerek çıtırlığın korunmasına yardımcı oluyor.

Hazırlanan kavanozların buzdolabının orta raflarında saklanması öneriliyor. Çok soğuk alanlara yakın yerlerde ise donma riski oluşabiliyor.

Küçük gibi görünen bu yöntem sayesinde hem mutfakta israf azalıyor hem de yeşillikler daha uzun süre kullanılabiliyor. Özellikle sık alışveriş yapamayanlar için pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor.