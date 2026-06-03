Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Dilan Polat ve Engin Polat, Alaçatı tatillerinde korku dolu dakikalar yaşadı. Bir anda patlayan silah seslerinin ardından kamerasına sarılan Dilan Polat'ın panik içindeki yardım çağrısı, olayın vahametini gözler önüne serdi. Çiftin yakın koruması olduğu öne sürülen Can Polat'ın hedef alındığı silahlı saldırı sonrası ortalık karışırken, olayın ardındaki detaylar gizemini koruyor. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte Dilan Polat ne açıklama yaptı, Can Polat'a ne oldu ve saldırgan yakalandı mı gibi detaylar olayın merkezine yerleşti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumu ve tetiği çeken kişinin kimliğine dair kulislerde çarpıcı iddialar dolaşıyor.

DİLAN POLAT SALDIRIYA MI UĞRADI, KİM SALDIRDI?

Tatil rotalarını Alaçatı'ya çeviren Polat ailesi, beklenmedik bir silahlı saldırı girişimiyle karşı karşıya kaldı. İnternette hızla yayılan iddialara ve paylaşılan görüntülere bakıldığında, kurşunların doğrudan Dilan Polat'ı veya Engin Polat'ı hedef almadığı anlaşılıyor. Ancak olayın tam ortasında kalan ünlü isim, büyük bir şok yaşadı. Silahı ateşleyen kişinin kimliğine dair kolluk kuvvetlerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sosyal medya platformlarında saldırganın 20'li yaşlarda bir erkek olduğu öne sürülse de, bu bilgi emniyet yetkilileri tarafından doğrulanmadı.

CAN POLAT'A NE OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Olayın en trajik boyutu ise Dilan Polat'ın kaydettiği video ile ortaya çıktı. Gözyaşları içinde "Ne olur polis gelsin, ambulans gelsin. Can Polat'ı vurdular" diyerek feryat eden Polat, saldırıda vurulan kişinin ismini duyurdu. Çiftin yakın çevresinden olduğu ve korumalığını yaptığı belirtilen Can Polat'ın ağır yaralandığı iddia edildi. İlk dakikalarda Can Polat'ın hayatını kaybettiği yönünde hızla yayılan iddialar, ilerleyen saatlerde yerini "ameliyata alındı" bilgisine bıraktı. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Can Polat'ın operasyon süreci ve güncel sağlık durumu hakkında henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

DİLAN POLAT NE AÇIKLAMA YAPTI, OLAYIN DETAYLARI NELER?

Silahlı saldırı anının hemen ardından yaşadığı şoku atlatamayan Dilan Polat, çareyi sosyal medya üzerinden acil yardım istemekte buldu. Kendi sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan videoda Polat, herhangi bir yazılı açıklama yapmak yerine sadece polis ve ambulans çağrısında bulundu. Aileden veya avukatlarından henüz detaylı bir basın açıklaması gelmedi. Şimdi gözler, Alaçatı'da yaşanan bu kanlı olayın nedenini, saldırganın kimliğini ve Can Polat'ın ameliyat sürecini aydınlatacak resmi polis tutanaklarına çevrildi.