Show TV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kızılcık Şerbeti, 129. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümün final sahnesinde duyulan silah sesi, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. "Kızılcık Şerbeti Emir diziden ayrılıyor mu?" sorusu binlerce kişi tarafından aranırken, Yalçın Hafızoğlu'nun yapımdaki geleceği de belirsizliğini koruyor.

Emir karakteri, son bölümlerde iş hayatındaki çöküşle birlikte derin bir bunalıma sürüklenmişti. Borçlarının altında ezilen ve çevresinden yardım isteyemeyen Emir'in yaşadığı dramatik süreç, dizinin en çok konuşulan hikaye hatlarından biri haline geldi. Peki bu sahne gerçekten bir veda mı yoksa senaryo oyunu mu?

129. bölümde Emir'e ne oldu?

Dizinin son bölümünde mali krizle baş edemeyen Emir, Çimen ile birlikte yaşadığı evden ayrılmak zorunda kaldı ve bir arkadaşının yanına sığındı. Yaşadıklarını kimseyle paylaşmak istemeyen karakter, psikolojik olarak giderek daha karanlık bir noktaya sürüklendi.

Bölümün kapanış sahnesinde kendini odaya kilitleyen Emir, Çimen'den telefonda özür diledi. Ardından ekrana yansıyan görüntüde kafasına silah dayamış halde göründü. Kapının dışında kalan Çimen çaresizce ulaşmaya çalışırken bölüm, bir silah sesiyle son buldu. Bu sahne, izleyiciler arasında karakterin akıbetine dair yoğun bir tartışma başlattı.

Yalçın Hafızoğlu diziden ayrılacak mı?

Emir karakterinin hikayesinin bu noktada sona erip ermeyeceği henüz netlik kazanmadı. Sosyal medyada oyuncunun projeden ayrılacağı yönünde çeşitli iddialar dolaşsa da yapım şirketi Gold Film veya Yalçın Hafızoğlu tarafından konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı. Karakterin kaderi, önümüzdeki bölümle birlikte ortaya çıkacak.

Yalçın Hafızoğlu kimdir?

Yalçın Hafızoğlu, 18 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Üsküp kökenli bir aileye sahip. Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Haliç Üniversitesi'nde tiyatro alanında yüksek lisansa başladı.

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Hafızoğlu, 2014-2016 yılları arasında çeşitli eğitmenlerden profesyonel oyunculuk dersleri aldı. İlk ekran deneyimini 2016 yılında Kiralık Aşk dizisindeki Doktor Selim rolüyle yaşadı. Ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yalnız Kurt, Kör Nokta ve Zembilli gibi yapımlarda rol aldı. 2025 yılından bu yana Kızılcık Şerbeti'nde Emir karakterine hayat veriyor.