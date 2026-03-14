Milei, 11 Mart 2026'daki bu konuşmada kendisini açıkça "dünyanın en Siyonist başkanı" olarak nitelendirdi ve İsrail'e olan koşulsuz desteğini bir kez daha vurguladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarına tam destek verdiğini açıklayan Arjantin lideri, aynı zamanda 2026 yılı içinde Kudüs'te büyükelçilik açma planını da yineledi. Peki Javier Milei gerçekten Yahudi mi, yoksa manevi bir bağdan mı söz ediliyor?

Milei'nin Yahudilikle tanışma süreci nasıl başladı?

Javier Milei, 22 Ekim 1970'te Buenos Aires'in Palermo semtinde Katolik bir ailede dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını Katolik eğitim kurumlarında geçiren Milei, siyasi kariyerinin yükselişe geçtiği 2021 yılında bambaşka bir yola girdi. O dönemde Tevrat okumaya başlayan ve düzenli olarak bir sinagoga devam eden Arjantin lideri, manevi rehberi olarak tanımladığı Haham Shimon Axel Wahnish ile yakın bir ilişki kurdu. Wahnish daha sonra Arjantin'in İsrail büyükelçiliğine atandı.

Büyükbabasından gelen Yahudi kökeni iddiası

Milei'nin Yahudilik ile bağı salt manevi bir meraktan ibaret değil. Florida'daki bir sinagog ziyaretinde aile geçmişine dair çarpıcı bir açıklama yapan Arjantin lideri, büyükbabasının ölümünden kısa süre önce anne tarafından Yahudi kökenli olduğunu öğrendiğini anlattı. Milei'ye göre büyükbabasının büyükbabası bir haham ve bu keşif, hayatı boyunca benimsediği ahlaki değerlerin aslında Yahudi geleneğinden beslendiğini fark etmesini sağladı.

Neden resmi olarak Yahudiliğe geçmedi?

Her ne kadar Yahudiliğe geçiş niyetini defalarca dile getirmiş olsa da Milei, henüz resmi bir din değiştirme süreci tamamlamadı. Bunun temel sebebi olarak Şabat gününün katı kurallarını gösteriyor. Cumartesi günü çalışmayı yasaklayan bu dini zorunluluk, devlet başkanlığı göreviyle uyuşmuyor. Milei bu durumu Wall Street Journal'a verdiği röportajda da dile getirerek konunun "daha derin ve uzun vadeli" bir süreç olduğunu ifade etti.

Genesis Ödülü ve uluslararası yankılar

Milei, 2025 Ocak ayında "Yahudi Nobel'i" olarak bilinen Genesis Ödülü'nü alan ilk devlet başkanı oldu. Ayrıca Hasidik Yahudi hareketi Chabad-Lubavitch tarafından "uluslararası ışık elçisi" unvanıyla onurlandırıldı. Seçim kampanyası döneminde kapanış mitinginde şofar (geleneksel Yahudi borusu) üflemesi ve İbranice paylaşımlar yapması da Milei'nin Yahudi dünyasıyla kurduğu bağın sembolik göstergeleri arasında yer alıyor.

Kısacası Javier Milei resmi kayıtlara göre hâlâ Katolik ancak aile kökenleri, inanç pratiği ve siyasi tercihleriyle kendisini Yahudi dünyasının en sadık müttefiki olarak konumlandırıyor.