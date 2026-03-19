Cuma akşamları Show TV ekranlarında fırtınalar estiren ve Ünal ile Arslan aileleri etrafında dönen olaylarla izleyiciyi ekrana kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisinin akıbeti belli oldu. Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti bugün var mı, yeni bölüm neden yok?" soruları hızla tırmanışa geçti. Reyting rekorları kıran dizinin sıkı takipçileri 130. bölüm fragmanını beklerken, kanal yönetiminin yayın akışı kararı netleşti.

KIZILCIK ŞERBETİ 20 MART CUMA BU AKŞAM NEDEN YOK?

Televizyon dünyasında bayram haftası rehaveti başlarken, birçok iddialı yapım gibi Kızılcık Şerbeti de bu moladan nasibini aldı. 20 Mart 2026 Cuma gününün Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelmesi nedeniyle, dizinin yeni bölümü Show TV'nin yayın akışından çıkarıldı.

Kanallar genellikle bayram günlerinde izlenme oranlarının (reyting) düşmesi nedeniyle, hikayenin en can alıcı bölümlerini harcamamak adına ekrana sürmeyi tercih etmiyor. Bu planlama doğrultusunda, bu akşam Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yerine bayram özel programları veya dizinin kolaj (tekrar) bölümleri izleyiciyle buluşacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 130. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizide suların bir türlü durulmadığı, büyük yüzleşmelerin ve entrikaların yaşanacağı 130. bölüm için izleyicilerin tam bir hafta daha sabretmesi gerekecek. Bayram molasının ardından dizi, kendi gününde ve saatinde ekranlara geri dönüyor.

Show TV'nin güncel yayın planlamasına göre, Kızılcık Şerbeti dizisinin merakla beklenen 130. yeni bölümü 27 Mart 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenlerin takvimlerini 27 Mart akşamına göre ayarlaması gerekiyor.