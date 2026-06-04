Karşıyaka'da 35 yaşındaki Bengisu Ayça Kaplan çocukluk hayalini gerçekleştirmek ve kadınların her alanda var olabileceğine dikkat çekmek amacıyla motosikletiyle İzmir'den İtalya’nın başkenti Roma'ya tek başına yolculuğa çıkacak.

Bengisu Ayça Kaplan, Karşıyaka Adliyesi'nde 11 yıldır mübaşir olarak görevli, dövme sanatçısı olarak çalışıyor. Roma yolculuğunun uzun yıllardır kurduğu bir hayal olduğunu belirten Kaplan, "Çocukluk hayalimdi. Barbie bebekleri çok severdim.

Onun da bir skuteri vardı. Merakım böyle başladı. Şimdi vitesli motosikletle bu yolculuk için hazırlıklarımı tamamlıyorum. İlk Avrupa deneyimim olacak. Yolculuğun tamamında sadece kara yolunu değil, deniz yolunu da kullanacağım. Çok heyecanlıyım" dedi.

Yolculuğu tek başına yapmayı özellikle tercih ettiğini söyleyen Kaplan, "Motosiklet kullanan çok sayıda erkek arkadaşım var. Bana eşlik edebilirlerdi ancak bunu kabul etmedim. Bir kadının bunu tek başına yapabildiğini göstermek istiyorum. Motosiklet kullanmak, eril bir şey değildir. Bu seyahat için illa bir erkeğe ihtiyaç yok. Bunu da göstermek istedim.

Asla cinsiyetçi biri değilim. Ben bunu kadın cesareti adına tek başıma yapmaya karar verdim. Dünyada bunu yapan kadınlar var. Onların cesaretleri de çok hoşuma gidiyor. Roma'da bu yıl 80'incisi düzenlenecek festivale katılacağım. Festival kapsamında yapılacak toplu sürüşte de yer almayı düşünüyorum. Biletimi de aldım" diye konuştu.

Kaplan sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayakları yere basan biriyimdir. Çevremdekilerin ve ailemin de endişelendiğini düşünmüyorum. Hatta festival biletimi annem aldı. Bayramlaşmaya gitmiştik. Bana bayram harçlığı olarak festival biletini hediye etti. Kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü beni her zaman destekleyen bir ailede büyüdüm.Dövme sanatçılığı yapıyorum.

Ayrıca yaklaşık üç yıl tiyatro oynadım. Her zaman yapmak istediğim şeylerde ailem yanımda oldu. Ekipmanlarım sağlam olacak. Kameralarım ve GPS sistemim var. Trafik kurallarına ve hız sınırlarına çok dikkat eden bir motosiklet sürücüsüyüm.

Bu benim için bir cesaret örneği. Bu yolculuğa çıkıyor olmamın sebebi; kız çocuklarının okutulması, kız çocuklarının hayata katılması ve kadınlara örnek olabilmek. Kadınların da istedikleri her şeyi yapabileceklerini göstermek istiyorum. Motosiklet kullanmak erkeklere özgü bir alan değil"