Zaten bir süredir reyting sıkıntısı yaşayan dizi, son haftalarda final söylentileriyle de boğuşuyordu. Başrol oyuncusu Özgü Namal'ın "herhalde bu sezon sonunda final yapılacak" açıklaması durumu daha da gerginleştirmişti. Peki Kıskanmak gerçekten bitti mi yoksa geçici bir ara mı verildi?

Kıskanmak 14 Nisan neden yayınlanmadı?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre bu akşam yayınlanması planlanan Kıskanmak'ın yeni bölümü son anda iptal edildi. Sebebi oldukça doğrudan: dizinin bu haftaki bölümü için yeterli reklam toplanamadı. Reklam geliri oluşmayınca yayın akışından çıkarılma kararı alındı.

Bu durum dizinin geleceğini daha da belirsiz hale getirdi. Pamuk ipliğine bağlı olduğu uzun süredir konuşulan Kıskanmak için "final yakın mı?" sorusu artık her zamankinden daha yüksek sesle soruluyor.

Kıskanmak final mi yaptı?

Hayır, resmi olarak final yapmadı. Yapım şirketinden "dizi bitiyor" şeklinde kesin bir açıklama gelmedi. Ancak tabloya bakınca durum pek parlak değil. Özgü Namal geçtiğimiz haftalarda "yeni sezon planı vardı ama şartlar uygun değil, herhalde bu sezon sona erer" demişti. Birsen Altuntaş da "henüz kesin karar yok ama reytinglere göre bir ay içinde belli olur" yanıtını vermişti.

Dizi son olarak 7 Nisan'da 28. bölümüyle ekrana gelmişti. 29. bölüm fragmanı yayınlanmış olsa da bölümün ne zaman ekrana geleceği şu an için belirsiz.

Kıskanmak 29. bölüm ne zaman?

Net bir tarih henüz açıklanmadı. Reklam sorunu çözülürse gelecek hafta salı yayınlanması bekleniyor ama bu tamamen yapımcının ve kanalın kararına bağlı. NOW'un yayın akışını takip etmek şu an için en güvenilir yöntem.

Kıskanmak dizisi hakkında kısa bilgi

Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı Kıskanmak, bir kitap uyarlaması olarak sezona iddialı bir giriş yapmıştı. İlk haftalarda salı akşamlarının en çok izlenen dizileri arasına giren yapım, ilerleyen bölümlerde reyting kaybı yaşamaya başladı. Salı akşamlarının kalabalık yarışında Uzak Şehir ve Delikanlı gibi rakiplerinin gerisinde kalan dizi, son dönemde her hafta "devam mı final mi?" tartışmasıyla gündeme geliyor.