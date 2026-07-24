Cumhuriyet Halk Partisi’nde süren kriz ve mutlak butlan kararlarının ardından Özgür Özel liderliğindeki siyasi hareketlilik resmiyete döküldü. Kuruluş dilekçesi imzalanan ve İçişleri Bakanlığı’na sunulan YENİ Parti, 91 milletvekilinin katılımıyla kendisine siyasette yer buldu. YENİ Parti'nin Genel Başkanlığı'na Özgür Özel gelirken, siyaset camiasında da çok sayıda yorum beraberinde geldi. Bu yorumlardan birini AK Parti'ye yakınlığıyla kamuoyunda bilinen Şamil Tayyar yaparken, Tayyar'ın tespitleri kısa sürede gündem oldu.

"İktidar alternatifi değil CHP'nin rakibidir!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan ve YENİ Parti ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Partili Şamil Tayyar, "Yeni Parti hayırlı uğurlu olsun. Dilerim, demokratik hayatımıza önemli katkıda bulunurlar. İrili ufaklı her yeni doğum heyecan oluşturur, bir süre sonra sönümlenir. Süreklilik için toplumsal talep ve beklentilere vereceğiniz karşılığa, ilave özelliklere ihtiyaç duyulur. Yeni Parti’nin en büyük dezavantajı, doğum sancısını tetikleyen sebeplerin toplumsal ihtiyaçtan kaynaklanmamasıdır.

Yolsuzluk davalarına itiraz, iktidar hayalinin besleyici kanalı olamaz. Adları yolsuzluk dosyalarında geçen isimlerle vitrin oluşturulamaz. Bu haliyle Yeni Parti, iktidar alternatifi değil CHP’nin rakibidir. Özel de zaten “miras bizde” diyor, bu yönüyle CHP’nin yenisi iddiasındadır. Kılıçdaroğlu ise bir nevi yükünden kurtuldu, partide önü açıldı, fırsata dönüştürüp halka açılabilir." dedi.

"CHP’nin akıbetini belirler!"

Yeni ittifakların da beraberinde gelebileceğinin sinyalini veren Tayyar, "CHP markası bir avantaj ama çantada keklik değil, onun da işi zor. Yoğun istifalar bunun açık göstergesi. CHP/Yeni Parti mücadelesi yıl sonuna doğru kristalize olur, siyasi yelpazedeki yeri biraz daha belirginleşir. Bu yarışı kimin kazanacağı, iktidarın pozisyonunu değil CHP’nin akıbetini belirler. Bu ayrışma, seçime doğru yeni ittifaklara da yol açabilir. İzleyelim bakalım." ifadelerini kullandı.

Beker ile girdiği iddiayı da açıkladı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Ankara Milletvekili Adnan Beker ile YENİ Parti'ye katılım sağlayacak milletvekilleri üzerinden bir iddiaya girdiklerini de söyleyen Tayyar, "Sanıyorum Haziran sonuydu. Gazeteci Sinan Burhan’ın “106 CHP milletvekili yeni partiye geçecek” dediği geceydi. O tarihte CHP’de yer alan Ankara Milletvekili Adnan Beker ile aramızda tartışma konusu oldu. Beker, CHP’den 100’ün üzerinde milletvekilinin istifa ederek yeni partiye geçeceğini iddia etti.

“İstifalar 100’ün altında kalır” dedim, itiraz etti. Takım elbisesine iddiaya girdik. “Tek şartım var” dedi Beker: “Kaybedersen televizyonda açıklayacaksın.” Cevabım netti: “Kazanırsam da kaybedersem de açıklarım.” İstifa sayısı 91’de kalınca günün bir kazananı da biz olduk. İddiamızı alırsak kime hediye edeceğimize bakarız artık.