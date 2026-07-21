SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, ikinci el araç alım satımında vatandaşları dolandıran bir suç örgütü deşifre edildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy ve Ataşehir merkezli faaliyet gösteren yapılanmaya yönelik İstanbul, Antalya ve Samsun’da sabah saat 06.00’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı bulunan 30 şüpheliden 21’i gözaltına alınırken, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Düşük Kilometre ve Sahte Rapor Oyunu

Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre suç örgütünün, çeşitli illerden yüksek kilometreli ve kazalı, hasar kayıtlı araçlar ucuza topladı. Özel teknik cihazlar kullanılarak araçların gerçek kilometre bilgileri düşürüldü ve hasar kayıtları gizlendi. Araçlar internet ilan siteleri ve sosyal medya üzerinden 'düşük kilometreli ve hasarsız' beyanıyla satışa çıkarıldı. Müşterilere, araçların gerçek durumunu gizlemek amacıyla daha önce hazırlatılan gerçeğe aykırı ekspertiz raporları sunuldu. Noter satışı yoluyla devredilen araçlar üzerinden örgütün şu ana kadar 47 vatandaşı mağdur ettiği ve haksız kazanç sağladığı belgelendi.

Nitelikli Dolandırıcılıktan Yargılanacaklar

Gözaltındaki şüpheliler hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç örgütüne üye olma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından işlem başlatıldı. Yargıtay emsal kararlarında da araç kilometresinin düşürülerek gerçek değerinin üzerinde satılması eyleminin 'Nitelikli dolandırıcılık' kapsamına girdiği biliniyor. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 21 şüphelinin İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmesi beklenirken, firari durumda olan 9 şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.