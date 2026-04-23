Osman Günden / Son Mühür - Kiraz’da eğitim veren Uğurböceği Anaokulu, yıl sonu etkinliklerini coşkulu bir atmosferde gerçekleştirdi. Renkli gösterilere sahne olan program, veliler ve davetlilerden büyük ilgi gördü. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler, yıl boyunca öğrendikleri şarkı, dans ve şiirleri başarıyla sahneledi. Yoğun katılımın olduğu programda aileler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Başkan Coşkun öğretmenler ve velilerle sohbet etti

Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun etkinliğe katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Miniklerle yakından ilgilenen Coşkun, öğretmenler ve velilerle de bir araya gelerek sohbet etti. Kiraz Belediye Başkanı Coşkun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetişmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Minik yavrularımızın başarıları hepimizi gururlandırıyor" Başarı belgeleri verildi Etkinliğin sonunda okul yönetimi, yıl boyunca özveriyle görev yapan öğretmenlere teşekkür etti. Öğrencilere ise başarı belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi. Kiraz Belediyesi, eğitim alanındaki yatırımlarıyla öne çıkarken okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinde faaliyet gösteren Uğurböceği Anaokulu da bölgenin önemli eğitim kurumları arasında yer alıyor.