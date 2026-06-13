İzmir dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde enerji iletim altyapısını güçlendirecek dev projeler için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, enerji nakil hatlarının güzergahında bulunan bazı taşınmazlar için "acele kamulaştırma" kararı verildi.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. İzmir’in de bulunduğu 8 ilde enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla önemli adımlar atılıyor. İzmir'in yanı sıra Afyonkarahisar, Aksaray, Aydın, Bilecik, Konya, Nevşehir ve Sivas illerini kapsayan projelerde, belirlenen güzergahlardaki taşınmazlar kamulaştırılacak.

İzmir ve Ege'de elektrik dağıtım altyapısı güçleniyor

Karar kapsamında, İzmir ve listedeki diğer illerdeki elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Listeye göre, Kiraz TM-Kiraz 1-2 ENH ve Kiraz TM-Çayağzı İM ΕΝΗ projeleri kapsamında 2 bölgede yaklaşık 3 bin metrekarelik alan için acele kamulaştırma kararı alındı.

Diğer illerde dev projeler

Aynı karar mekanizması dahilinde Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) de iki büyük proje için harekete geçti:

Sakarya (Geyve): 154 kV Pamukova RES-(Geyve RES TM-Paşalar TM) Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında direk yerleri mülkiyet, iletken salınım gabarileri ise irtifak hakkı yöntemiyle kamulaştırılacak.

Kütahya: 154 kV G24 Kütahya GES TM-Altıntaş TM Enerji İletim Hattı Projesi için de benzer şekilde TEİAŞ tarafından acele kamulaştırma prosedürü işletilecek.